Ostatni nominat Morawieckiego? Premier powołał przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

Rzecznik rządu przekazał PAP, że premier powołał Jacka Jastrzębskiego, dotychczasowego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, na kolejną kadencję. - Jacek Jastrzębski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, ekonomistą oraz wiodącym specjalistą w obszarze sektora finansowego. Jednym z najlepszych specjalistów w kraju w tym obszarze - podkreślił Müller.

Rzecznik KNF Jacek Barszczewski podkreślił zaś na portalu X, że "po raz pierwszy w 17-letniej historii KNF ta sama osoba otrzymała możliwość kontynuowania misji na tym stanowisku".

Barszczewski zacytował także słowa premiera Morawieckiego: "Pan Profesor znakomicie sobie poradził z bardzo poważnymi perturbacjami na rynku finansowym w ostatnich 5 latach (...). Ze świecą szukać lepszego fachowca".

