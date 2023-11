Artur Baranowski nie wystąpił w finale "Jeden z dziesięciu". "Słabo TVP"

Zobacz wideo

28-letni Artur Baranowski wygrał przedostatni odcinek 140. edycji "Jednego z dziesięciu", zdobywając rekordową liczbę 803 punktów. W finale wziął wszystkie pytania na siebie, nie dając szans rywalom.

W piątek rano media zaczęły informować, że faworyt do zwycięstwa w Wielkim Finale tej edycji nie dojechał na nagranie z powodu awarii samochodu. "Nieoficjalnie możemy potwierdzić, że Artur był już w drodze do Lublina, kiedy na autostradzie za Warszawą jego samochód doznał awarii. W takiej sytuacji faworyt został zmuszony do wezwania lawety. Nagrania odbyły się więc bez geniusza, który stracił okazję do tego, aby walczyć o główną nagrodę" - pisała "Gazeta Wyborcza".

Artur Baranowski nie wystąpił w finale "Jeden z dziesięciu"

W piątek o godz. 18:55 rozpoczęła się w TVP emisja Wielkiego Finału. Potwierdziły się informacje, że finał odbył się bez Baranowskiego. - Jak państwo pewnie spostrzegli, przedstawiła się dziewiątka graczy. Niespodziewane zdarzenie dzisiaj to fakt, że pan Artur Baranowski, zwycięzca przedostatniego odcinka tej serii, niestety nie dojechał. To wielka szkoda, bowiem pan Artur zdobył niewiarygodną liczbę 803 punktów. - Pozdrawiamy go i w 9-osobowym składzie rozpoczynamy grę - przekazał po prezentacji gospodarz programu Tadeusz Sznuk.

Nieobecność faworyta wywołała burzę na profilu programu w mediach społecznościowych. "Finał do powtórki", "Bez Mistrza nie ma on sensu", "Dla takiego historycznego zawodnika powinno się przełożyć nagranie", "Wstyd", "Wyszło słabo, jak to na Woronicza", "Słabo TVP, ale czego się można było spodziewać" - piszą internauci.