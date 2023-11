Polka wśród uwolnionych przez Hamas zakładników. MSZ wydało komunikat

Zobacz wideo

Hamas pierwszą grupę zakładników, którzy porwani zostali 7 października, uwolnił w piątek. Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wśród uwolnionych jest obywatelka Polski.

"Z zadowoleniem przyjmujemy informację o zawieszeniu broni w Strefie Gazy, co pozwoliło na uwolnienie pierwszej grupy zakładników, w tym obywatelki RP, i zwiększenie dostaw pomocy humanitarnej do enklawy" - napisano w opublikowanej w sobotę informacji.

MSZ pogratulował "wszystkim partnerom zaangażowanym w osiągnięcie tego ważnego kroku". "Mamy nadzieję, że zawieszenie broni zostanie utrzymane. Podkreślamy konieczność jak najszybszego uwolnienia wszystkich uprowadzonych osób. Jednocześnie Polska w dalszym ciągu stanowczo domaga się wyrażenia przez Izrael zgody na bezpieczne opuszczenie Strefy Gazy przez pozostałych obywateli RP" - czytamy w komunikacie na stronie resortu spraw zagranicznych.

Wojna między Izraelem a Hamasem. Zawieszenie broni

W piątek Hamas uwolnił pierwszą grupę zakładników porwanych 7 października - 24 osoby. Byli wśród nich m.in. obywatele Tajlandii i Filipin. Grupa uwolnionych obywateli Izraela to kobiety i dzieci (13 osób). Lekarze ocenili stan zdrowia większości z nich jako dobry.

W sobotę oczekiwane jest uwolnienie przez Hamas kolejnej grupy zakładników. Jak poinformowała telewizja CNN, wśród nich mają być dzieci. Na wolność wyjdzie też kolejna grupa Palestyńczyków, którzy przebywają w izraelskich więzieniach.

