"Mała władza" TOK FM z nagrodą Grand Prix Konkursu Podcast Roku 2023

30-osobowe jury nagrodziło Andrzeja Andrysiaka za serial podcastowy "Mała władza", dostępny na tokfm.pl. "Za nie-oligarchijną opowieść o Polsce powiatowej, snutą nie tylko na najwyższym reporterskim poziomie, z zachowaniem najważniejszych faktów, a przede wszystkim barwnie, z bogactwem dźwięków i wielogłosem bohaterów. Nagrodzony podcast jest jak dobrze zaprojektowany okręt, który płynie pewnie i majestatycznie po oceanie dźwięku - napisano w uzasadnieniu decyzji jury.

Podcast Roku to pierwszy ogólnopolski konkurs, który ma promować jakość, oryginalność i kulturę przekazu różnych form dźwiękowych w mediach digitalowych. Konkurs upamiętnia redaktora Janusza Majkę, związanego przez niemal 40 lat z Polskim Radiem w Rzeszowie, zmarłego w lutym 2021 roku na COVID-19.

"Mała władza". Samorząd pod lupą

Andrzej Andrysiak wyruszył z mikrofonem w drogę po Polsce lokalnej. Odwiedził siedem miejsc, by opowiedzieć historie, które obrazują mechanizmy funkcjonowania władzy na poziomie lokalnym: relacje z obywatelami, biznesem, władzą państwową itp.

Najważniejszy jest interes ugrupowania i robota dla swoich. Opozycja ma siedzieć cicho, a jak krzyczy, to trzeba ją zniszczyć lub przekupić. Media to wróg, bo patrzą na ręce. Obywatele są od głosowania raz na pięć lat, rządzenie to nie ich sprawa. Brzmi znajomo? Nie, tym razem nie chodzi o rządy PiS, a o lokalny samorząd. Władzę na górze prześwietlamy dokładnie, ale tę na dole traktujemy pobłażliwe. Zniknęła nam z radaru, bo przecież jest samorządowa, blisko ludzi i rozwiązuje ich problemy. Ale to tylko wersja oficjalna i PR.

Każda historia to odrębna opowieść o małej władzy.

