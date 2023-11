Sprawdź, czy jesteś w przemocowej relacji. Pomoże w tym przemocometr [AKCJA TOK FM - REAGUJ]

Zobacz wideo

Przemocometr pozwala zmierzyć, czy związek opiera się na partnerskich relacjach, czy jest toksyczny i pełen przemocowych zachowań. Internetowe narzędzie jest skierowane zwłaszcza do osób młodych - w wieku 13-25 lat. Ale zbadać swoje relacje może każdy, bez względu na wiek.

- Jest to proste narzędzie w kształcie linijki. Tak jak mamy temperaturę na termometrze, od niższej do najwyższej, tak tutaj kolorystycznie przedstawiamy relację między ludźmi - mówi Ewa Aplas z Soroptimist International Pierwszego Klubu we Wrocławiu. Organizacja to globalny ruch wolontariuszek - działa w 121 krajach i zrzesza około 72 tysięcy członkiń. Przemocometr.org, to strona internetowa, która ma pomóc ofiarom i świadkom przemocy.

- Chodzi o to, żeby pokazywać, na czym polega zdrowa relacja. Nasz przemocometr powstał na wzór francuski. Tam narzędzie służyło tylko do badania związków romantycznych. My stworzyłyśmy narzędzie o szerszym zastosowaniu. Uniwersalne, skierowane do każdego, bez względu na płeć i wiek. Jest to narzędzie, które zmienia dyskusję publiczną na temat przeciwdziałania przemocy: pokazujemy, kiedy powiedzieć stop, kiedy jest niebezpiecznie i kiedy należy szukać pomocy. Ale jednocześnie pokazujemy, jak powinna wglądać dobra relacja - wyjaśnia aktywistka.

Sprawdź, co dzieje się w twoich relacjach z bliskimi

W zielonej części przemocometru jest zaufanie i wsparcie, czyli wiadomo, że relacja jest zdrowa. Jeżeli osoba, z którą jesteś w relacji, szanuje twoje decyzje, pragnienia i wybory, jeżeli cieszy się twoim szczęściem i upewnia się, że zgadzasz się na to, co wspólnie robicie, to oznacza, że jesteś w dobrej relacji. Jeżeli osoba, z którą utrzymujesz relację, nie odzywa się dłuższy czas, bo jest obrażona, wyśmiewa cię, manipuluje, kontroluje twoje kontakty, wyjścia, ubiór, korespondencję, to uważaj. Powiedz stop, bo w w twoim związku jest przemoc. Czerwona część przemocometru dotyczy relacji, w których dochodzi do poniżania, ataków szału, do sytuacji, w których jesteś wyzywana, bita, zmuszana do seksu. Przed takimi relacjami musisz się chronić, bo jesteś w niebezpieczeństwie.

Przemocometr to nie tylko miara. Można tam znaleźć wiele informacji na temat przemocy: czym ona jest, jakie są jej rodzaje. Są tam też informacje dla osób szukających pomocy i będących świadkami przemocy. Jest również czat pomocowy i numery telefonów, m.in. na Niebieską Linię, czyli Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. - Oprócz diagnozy, dajemy narzędzia. Chodzi o to, żeby osoby, które zrobią sobie ten test, nie zostały same, żeby miały od razu informacje, co zrobić i gdzie szukać pomocy - dodaje Ewa Aplas.

Jeśli ktoś, chce skorzystać z przemocometru, to najważniejsze, żeby odpowiadał szczerze. - Przemoc bywa tematem wstydliwym. U mężczyzn jest jeszcze bardziej wstydliwa niż u kobiet. Dlatego pokazujemy, że przemoc nie tylko dotyka kobiet, ale również mężczyzn i osób niebinarnych - podkreśla Aplas.

Przemocometr ma kształtować świadomość. Nie zawsze jest tak, że jakieś zachowania z pomarańczowej strefy, jednoznacznie oznaczają, że jesteśmy w przemocowej relacji. - Pokażę to na swoim przykładzie. Mam partnera od wielu. Po zrobieniu testu pomyślałam: "Kurczę! Jestem przemocowa, bo zawsze decyduję, w czym mój partner ma wyjść ubrany na jakieś większe uroczystości" - opowiada koordynatorka projektu.

Potem przyszedł czas na rozmowę. - Mój partner powiedział, że jemu to nie przeszkadza, bo faktycznie nie umie sobie dobrać (ubrania). I teraz już wiem, że jest jego zgoda i następnym razem znów mogę zdecydować, w jakiej koszuli ma iść. Ale równie dobrze mógł powiedzieć: "Słuchaj, nie jest to dla mnie wygodne. Czuję się wtedy niekomfortowo, jakbym był małym dzieckiem". Wtedy należy to uszanować. Jeśli sobie uświadomimy takie rzeczy, będziemy o tym rozmawiać, to nasze relacje będą partnerskie, a nie przemocowe. I po to stworzyłyśmy przemocometr - podsumowuje rozmówczyni TOK FM.

Reaguj, to też hasło naszej redakcyjnej akcji. Reaguj, gdy widzisz, że ktoś jest ofiarą przemocy, lub gdy Tobie dzieje się krzywda.

