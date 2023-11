Bieda w Polsce. Tak wygląda naprawdę. Pani Marii musi wystarczyć 2,60 zł na dzień

Zobacz wideo Tomasz Zimoch w Poranku tłumaczy sytuację z gestem, który wywołał burzę w internecie

Polak żyjący w skrajnej biedzie i żyjący w pojedynkę ma na miesiąc 753,92 zł. Na członka rodziny w gospodarstwie wieloosobowym przypada 670,15 zł. Dzienny budżet w takich domach to niewiele ponad 20 zł. Ale są osoby, które mają i mniej. Jak pani Maria, której na dzień pozostaje 2,60 zł. Takie dane podaje w najnowszym Raporcie o biedzie 2023 Szlachetna Paczka.

REKLAMA

Choć badania GUS-u pokazują, że w porównaniu z 2021 rokiem, poziom ubóstwa w 2022 roku niemal nie zmienił się, to nie jest to dobra informacja. - Ponad 1,5 mln ludzi w Polsce nie ma co jeść, nie ma w co się ubrać i ma trudności z opłaceniem kosztów utrzymania mieszkania. Poza tym jest całe grono ludzi, którzy w te widełki się nie mieszczą i to, co szczególnie uderza w danych GUS-u, to to, że są dwie grupy, w których ubóstwo skrajnie rośnie. To są dzieci, czyli te osoby, które nie mają żadnego wpływu na to, gdzie się urodziły i gdzie żyją. W skrajnym ubóstwie żyje blisko 400 tys. dzieci. Druga grupa to są seniorzy. Dla 300 tys. osób minimalna emerytura nie gwarantuje tego, żeby można było za nią godnie żyć i nie być głodnym. W ciągu roku przybyło ich ponad 40 tys. - mówi tokfm.pl Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia Wiosna, które od 23 lat organizuje inicjatywę Szlachetna Paczka.

Joanna Sadzik, prezeska Szlachetnej Paczki Stowarzyszenie Wiosna

- Czy to znaczy, że 500 plus przestało już spełniać swoje zadanie? - dopytuję. - Na początku dobrze podziałało. Widzieliśmy, że przestajemy mierzyć się z takim dojmującym ubóstwem rodzin z trójką czy czwórką dzieci. Było im nadal trudno. W rodzinach, w których pracowała mama i tata, żyło się wprawdzie od pierwszego do pierwszego, ale dawali radę. Nie potrzebowali dodatkowej pomocy – ocenia i dodaje, że "inaczej było, gdy pojawiał się czynnik dodatkowy, gdy ktoś chorował w rodzinie lub kiedy rodziło się dziecko z niepełnosprawnością, lub któreś z rodziców uległo wypadkowi, wtedy świadczenie 500 plus przestało być wystarczające".

To nie wszystko, co mamy dla Ciebie w TOK FM Premium. Spróbuj, posłuchaj i skorzystaj z oferty "taniej na zawsze". Wejdź tutaj, by znaleźć szczegóły >>

Biedni pracujący

Sadzik zwraca uwagę na postępującą biedę osób pracujących. - Czasem słyszę w mediach o tym, że płace rosną szybciej niż inflacja. Jednocześnie to są dane dotyczące dużych firm i dużych przedsiębiorstw, a my bardzo często słyszymy, że pracodawca nie mogąc sobie pozwolić na to, żeby płacić jeszcze więcej, coraz częściej po prostu zmniejsza wymiar etatu. Nie chcąc więc utracić pracy, zostajemy z tymi samymi obowiązkami i z takimi samymi zarobkami. Takie praktyki dzieją się szczególnie w takich miejscowościach, gdzie nie ma specjalnie alternatywy. Wymiar etatu się zmniejsza, ale nie liczba obowiązków. Nie ma mowy więc o podjęciu drugiej czy trzeciej pracy. Zresztą w tych miejscowościach zazwyczaj nie ma takich możliwości albo są one bardzo ograniczone. A na papierze wszystko ładnie wygląda, bo w przeliczeniu na cały etat pracownik otrzymuje co najmniej płacę minimalną, a w rzeczywistości zarabia tyle samo co wcześniej – podkreśla moja rozmówczyni.

Z danych GUS-u z 2018 roku wynika, że aż 1,7 mln Polaków to są tzw. biedni pracujący. - Trafiliśmy do 5-osobowej rodziny, w której mama i tata są nauczycielami. Ich zarobki wystarczają tylko na to, żeby wynająć jednopokojowe mieszkanie w Krakowie. Rodzice udzielają korepetycji i próbują jakoś dawać sobie radę. Wystarczy jednak choroba czy nieprzewidywana awaria w mieszkaniu i zaczyna się dramat – opowiada szefowa Szlachetnej Paczki.

Joanna Sadzik opowiada, że często wolontariusze Szlachetnej Paczki trafiają do rodzin, które wpadły w pętlę długów, mimo że obydwoje pracowali. - Pensja wystarczała na mieszkanie i na jedzenie, ale gdy zepsuł się bojler, który gwarantował ciepłą wodę i ogrzewanie i trzeba było szybko kupić sprawny, wzięli pożyczkę w parabanku i potem kolejną, żeby spłacić tę poprzednią pożyczkę, żeby nie rosły odsetki. Za kwotę, którą spłacili, mogliby kupić kilka bojlerów, a dług wciąż narasta, mimo że ciągle go spłacają. Nie wiedzą też, gdzie się udać, żeby uzyskać fachową pomoc – przywołuje problem jednej z "paczkowych" rodzin.

Mieszkanie luksusem i obciążeniem

W raporcie Szlachetnej Paczki czytamy, że 3 proc. Polaków nie stać na podstawowe zakupy. Mięsa, ryb i owoców nie kupuje 5 proc., a soków owocowych 6 proc. Co dziesiąty Polak nie może pozwolić sobie na wyjście na lody, a co piąty rezygnuje z kawy na mieście. Połowa z nas nie ma pieniędzy, by wybrać się na obiad do restauracji.

Kryzys zagląda również do naszych mieszkań i domów. 7 proc. Polaków nie stać na bieżące opłaty za media, a 8 proc. ma problemy z regulowaniem czynszu. Co trzeci Polak nie jest w stanie podjąć remontu mieszkania, a 6 z 10 osób nie stać w ogóle na jego zakup. Problem stanowi również wyposażenie. Wydatkiem poza zasięgiem dla 16 proc. Polaków jest pralka, a dla 17 proc. lodówka.

- W dużych miastach cena wynajmu mieszkania przez ostatnia lata wzrosła nie o 20 proc., a o 100 czy 200 proc. Jeżeli ktoś nie ma swojego mieszkania, to większość jego wynagrodzenia przeznaczana jest na wynajem. Nawet jeżeli to jest rodzina, w której pracują dwie osoby, to jedna pensja przeznaczana jest na mieszkanie i opłaty za nie. Są takie osoby, które raz płacą prąd, którym ogrzewają na przykład mieszkanie, raz płacą za wodę, a raz płacą czynsz za mieszkanie i wszędzie są zadłużone, ale nigdzie na tyle, żeby przyszedł komornik. I w taki sposób próbują poukładać sobie swoje finanse – mówi Joanna Sadzik.

- Kiedyś były umowy śmieciowe, a teraz wynajem mieszkania popycha ludzi w ubóstwo? - dopytuję.

- Tak. Szczególnie w dużych miastach, takich jak: Kraków, Warszawa, Wrocław, Poznań czy Gdańsk. To są miasta, w których bezrobocie jest na poziomie jednego procenta, ale ceny rynkowe za wynajem mieszkania są kompletnie niedostępne dla osób, które nie mają wystarczająco dobrych zarobków – tłumaczy prezeska Szlachetnej Paczki.

Utrzymanie mieszkania staje się też ponad możliwości finansowe seniorów, a szczególnie osamotnionych siedemdziesięcio- czy osiemdziesięciolatek, których mężowie odeszli wcześniej od nich. - Jeżeli za mieszkanie razem z ogrzewaniem trzeba zapłacić ponad 600 zł, to często na życie pozostaje 300 czy 400 zł. A przecież z czegoś trzeba wykupić leki, bo nie wszystkie leki są dla seniorów za darmo. Jak nam powiedziała trochę z przekąsem jedna pani emerytka: "Akurat moje nie są", bo ona wydaje na nie ponad 300 zł. I gdyby nie sąsiedzi, którzy robią jej zakupy nie biorąc za to pieniędzy, to chodziłaby głodna, bo nie może skorzystać z pomocy społecznej, dlatego że ma za wysoką emeryturę – tłumaczy pani Joanna.

Prezeska Szlachetnej Paczki wskazuje, że wciąż pokutuje krzywdzące przeświadczenie, że z biedą zmagają się mieszkańcy wsi, gdy tymczasem może się okazać, że zadbana 70-latka, która mieszka z nami w bloku i jeździ z nami windą – głoduje. - Takie osoby są często dla nas niewidzialne. Nie myślimy o tym, bo ta pani stara się wyglądać na osobę, której niczego nie brakuje i bardzo dba o swoje ubrania, które ma sprzed 30 lat, ale pięć lat temu zmarł jej mąż i choć otrzymuje 2 tys. zł emerytury, to po opłaceniu leków i rehabilitacji (700 zł), mieszkania z ogrzewaniem (1000 zł) na cały miesiąc zostaje jej 300 zł. Od czasu do czasu udaje się, do którejś ze swoich koleżanek (wtedy spotykamy ją w windzie), których mężowie jeszcze żyją, więc dwie osoby utrzymują mieszkanie i stać je na to, żeby poczęstować ją obiadem – opowiada.

Joanna Sadzik podkreśla, że nie zauważamy takich ludzi do momentu aż nie dojdzie do wypadku. - O bardzo trudnej sytuacji pani Heleny z Warszawy sąsiedzi dowiedzieli się dopiero wtedy, kiedy straciła przytomność w sklepie. Ratownik z karetki powiedział, że zemdlała z głodu. Po prostu – wspomina moja rozmówczyni i dodaje, że "nie każdy może pójść do pracy i sobie dorobić". - Ktoś, kto jest osobą leżącą i podpiętą do rurek, nie wstanie i nie pójdzie do pracy. Mama pana Andrzeja opiekująca się synem, który uległ wypadkowi na budowie, nawet jak wychodzi do łazienki zostawia otwarte drzwi, żeby móc mu w każdej chwili pomóc, gdyby się zakrztusił. Ona też nie pójdzie do żadnej pracy – wyjaśnia prezeska.

Pani Maria ma na cały dzień 2,60 zł. Jej sytuacja materialna uległa pogorszeniu, gdy umarł jej mąż. A jeszcze kilka lat temu z panem Ryszardem snuli plany, że wyremontują dom (wzięli na ten cel niewielki kredyt) i odejdą razem. Stało się inaczej. Mąż nagle umarł, a ona została sama z nie najlepszym zdrowiem i niską emeryturą. Z powodu inflacji raty kredytu drastycznie podskoczyły, okazało się, że z 1681 zł skromnej emerytury pani Marii zostaje na życie tylko 80 zł. To 2,60 zł dziennie, by coś zjeść, kupić leki, mydło czy pastę do zębów. Emerytka kupuje chleb i go mrozi. Wyciąga skibkę, gdy jest naprawdę głodna. Kobieta chciałaby pewnego dnia obudzić się, nie zadając sobie pytania: kupić dziś leki czy zjeść? Schudła tak bardzo, że wszystko na niej wisi, trudno jej się ogrzać, wciąż jest jej zimno.

Źródła biedy

- Bardzo rzadko źródłami biedy są niechęć do pracy, lenistwo czy alkoholizm. Bardzo często są rzeczy, na które nie mamy kompletnie żadnego wpływu: choroba, niepełnosprawność, starzenie się, przejście na emeryturę. I wtedy mało kto ma siłę, żeby dorabiać. Czasem jedna decyzja życiowa w ciągu dnia po prostu zmienia całkowicie nasze życie – wyjaśnia prezeska Stowarzyszenia Wiosna.

Joanna Sadzik wskazuje na jeszcze jedną grupę. Na tych, którzy mieli pecha i urodzili się w niewłaściwym miejscu. - Być może nawet w takiej rodzinie, która kogoś bardzo kochała, ale na przykład nie zdawała sobie sprawy z tego, że edukacja jest dobrą inwestycją – tłumaczy.

W raporcie Szlachetnej Paczki czytamy, że według GUS posiadanie dziecka jest czynnikiem, który w ubogich rodzinach może zwiększyć ryzyko życia w skrajnej biedzie. Przy każdym kolejnym dziecku zasięg ubóstwa wzrasta. Wśród rodzin posiadających przynajmniej trójkę dzieci żyje w nim co dziesiąte dziecko.

Ryzyko pogorszenia się sytuacji materialnej rodziny nasila się w sytuacji, gdy na utrzymaniu są dzieci czy starsi rodzice. - Wystarczy wówczas, że w domu zepsuje się piec gazowy i wydatek kilku tysięcy złotych może pogrążyć rodzinę. Im więcej osób zależnych jest na utrzymaniu, tym jest trudniej. Wciąż przecież żłobek w wielu miejscach w Polsce jest luksusem i nawet jeśli dziecko ma rok i mama chce wrócić do pracy, to nie może tego zrobić, bo nie zarobi na osobę, która zaopiekuje się dzieckiem - wyjaśnia pani Joanna.

Zdaniem Randa i Katherine Conger z Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (APA) dzieciom dorastającym w biedzie trudno zbudować trwałe poczucie bezpieczeństwa, podobnie jak u osób, które przeżyły np. traumę wojny. - Dzieci, które dorastają w domu, w którym nieustannie brakuje pieniędzy, uczą się tego, że świat nie jest miejscem dobrym do życia. Świat nie jest kuźnią możliwości, a raczej zagrożeniem. Dzieci z biednych domów mają bardzo małe oparcie w innych, czyli nie budują kapitału społecznego wokół siebie. Wiemy z badań, że to, co buduje siłę psychiczną to liczba głębokich relacji, które mamy. Te dzieciaki są tego pozbawione, właśnie dlatego, że są wykluczone ze swojej grupy i dlatego, że nie nawiązują relacji. Jak są głodne, to mają gorsze oceny, nie uczestniczą w życiu klasy, zazwyczaj nie jeżdżą na wycieczki, nie integrują się. Raczej trzymają się z boku. Bardzo często to są dzieci, które przestają wierzyć w swoje możliwości, bo często słyszą, że są niewystarczające – mówi moja rozmówczyni.

Joanna Sadzik podkreśla, że "dziecko w takiej rodzinie przestaje być dzieckiem" i przywołuje historię pana Adama, który w wypadku stracił obydwie nogi, jeździ na wózku, który mu się zepsuł. Razem z 15-letnim synem żyje z niewielkiej renty (mniej niż 1000 zł), otrzymuje 500 zł na syna i okresowy zasiłek z MOPS-u. Żyją z tego, co syn dorobi w weekendy.

Ktoś powiedziałby: zaradny młody chłopak. - Ubóstwo nie uczy zaradności. Nie uczy zaradności to, że muszę chodzić w sportowych butach przez śnieg do szkoły, a potem wracać w tych mokrych butach do domu. Nie uczy zaradności to, że mój brat jest bardzo chory i moja mama cały czas z nim jest w domu, a mój tata ciężko pracuje, dlatego ja muszę się zająć sama sobą i nikt na mnie nie zwraca uwagi. To nie uczy zaradności. Uczy wszystkich tych rzeczy, których nie chcielibyśmy uczyć naszych dzieci, że świat nie jest dobry, że na nikogo nie możesz liczyć, że możesz liczyć tylko na siebie – wylicza pani Joanna.

Hania marzy o czekoladowym mikołaju

Ubodzy czują się tak, jakby żyli w splątanej sieci, z której nie można się wydostać. Wydaje im się, że nie mają prawa do szczęścia, że mogą jedynie odczuwać frustrację, ból, smutek i samotność. "Ubóstwo zabija marzenia, a marzycieli zamyka w klatkach" - napisała Moraene Roberts, brytyjska badaczka z Uniwersytetu Oksfordzkiego, która wzięła udział w międzynarodowym projekcie "Ukryte wymiary ubóstwa". Nie stać mnie na życie – pisze jedna z podopiecznych Szlachetnej Paczki. - Nie stać mnie na marzenia – dodaje inna.

- Bardzo często rodziny, do których trafiamy, na pytanie o marzenia robią wielkie oczy – zauważa Joanna Sadzik. – Pani Klaudia, mama z dwójką dzieci, ma marzenie, żeby uzbierać na maszynę do szycia, aby dzięki temu móc zarabiać i być na miejscu, gdy dzieci jej potrzebują. A pani Helena, która leży w szpitalu, bo nabawiła się przepukliny z tego powodu, że dojeżdżała na rowerze do pracy 40 km dziennie, marzy o tym, że dostać skuter. Pani Zofia z województwa kujawsko-pomorskiego marzy o tym, żeby pojechać w góry, a pani Stanisława, która dziennie może wydać 24 zł o tym, żeby dostać w prezencie perfumy Pani Walewska. Pani Zofia marzy o chałwie za 2,48 zł, pani Marzena o konserwie mięsnej za 7,90, a Krzyś i Hania o czekoladowym mikołaju za 5,98 zł – wymienia prezeska Stowarzyszenia Wiosna.

***

Trwa 23. edycja Szlachetnej Paczki. Baza rodzin potrzebujących pomocy została otwarta 18 listopada. Jeszcze przez niespełna trzy tygodnie każdy z nas będzie mógł wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl i wybrać rodzinę, dla której przygotuje pomoc. Weekend Cudów w trakcie, którego wszystkie Szlachetne Paczki trafią do rodzin odbędzie się 16 i 17 grudnia. Razem stać nas na dobro.