Pamiętniki Uchodźcze. "Tu, w Polsce, ćwiczymy pamięć o dobrym"

Niniejszy tekst został opublikowany w książce „Pamiętniki Uchodźcze" wydanej przez Magazyn Kontakt, Klub Inteligencji Katolickiej.

Marina Hulia

Wiadra

Tekst oryginalnie napisany w języku polskim.

Praca wyróżniona przez jury "Pamiętników Uchodźczych".

– Założę się, że kiedy zadzwonimy do drzwi i Mama cię zobaczy, powie: „Jesteś piękna! Ach, jakaż jesteś piękna!".

Zadzwoniłyśmy. Mama otworzyła, utuliła nas mocno i powiedziała do Madiny radośnie:

„Jakaż ty jesteś piękna!".

Przyjechałyśmy w odwiedziny z Warszawy do ukraińskich Czerkas, które Mama zwie Miastem Kwitnących Moreli. Drzewa morelowe są wszędzie, wzdłuż ulic i alei.

Pszczoły lecą do białych kwiatów, miodowy zapach wypełnia powietrze. Latem chodniki są pomarańczowe i lepkie od spadających owoców.

Mama uwielbia morele. Od dawna je same owoce, trochę warzyw – i nic więcej. Pije świeże soki z winogron i jabłek, ale morele lubi najbardziej.

– Morelowa Nana (czecz. Mama) – żartuje Madina. – Uważaj, żebyś nie stała się pomarańczowa.

I śmiałyśmy się, i piłyśmy herbatę ziołową, i jadłyśmy morele – i nie stałyśmy się pomarańczowe.

Potem przyszła pandemia. Mama przestała wychodzić, przyjaciele codziennie ją odwiedzali i przynosili jedzenie. Nie były to owoce.

– Mamo, Nano, przyjeżdżaj do Polski – proponowałyśmy z Madiną.

– Nie chcę. Tu jest mój dom, moje siedem tysięcy książek, moje morele. Nawet paszportu nie mam, a i wyrabiać nie będę.

24 lutego zadzwoniłam do Mamy.

– Mamusiu, wojna?

– Wojna, Córeczko.

Rozmawiałyśmy codziennie przez telefon.

– Nie zamartwiaj się – pocieszała Mama. – Światową wojnę przeżyłam, to i tę przetrwam. Bądź wesoła, wojna lubi ponuraków, wesołych się boi.

Przez telefon śpiewałyśmy „Tyż mene pidmanuła" i „Nicz misjaczna" – ona w Czerkasach, ja w Warszawie. Czeczenka Madina nauczyła się po ukraińsku:

– Mama przyjedzie, założymy chór. Też chcę z wami śpiewać.

Mama przyjechała, nieświadoma tego, że jedzie. Na materacu, położonym na podłodze busa. Bez paszportu, za to z cewnikiem na boku. Wojna wkroczyła do jej serca, które bolało. Wojna uderzyła w głowę i udar odebrał jej możliwość poruszania się i podejmowania decyzji.

Na granicy w Zosinie przenieśliśmy materac z Mamą do polskiego samochodu.

– Mamusiu, to ja, Marina!

Popatrzyła mętnymi oczami, otumaniona morfiną i cierpieniem:

– Nie jesteś Mariną. Moja Córeczka jest mała, a ty – dorosła. Dajcie mi moją Marinkę!

Dojechałyśmy do Warszawy, do mieszkania Madiny. Przygarnęła nas, pomogła przy Mamie, ona i jej dzieci.

Kiedy wraz z Maćkiem Stuhrem i jego żoną Kasią, menadżerem i Madiną wnosiliśmy materac z Mamą do windy, czułam się, jakbym grała w filmie. Gdzie jest moja morelowa Mama?

Dużo rozmawiałam z Madiną. Smutno żartowałam:

– Jesteś uchodźczynią. Przeżyłaś dwie wojny czeczeńskie. Widziałaś śmierć. Ja, rozpieszczona jedynaczka, widziałam morze – co roku, na wakacjach. Raz Czarne, raz Śródziemne. Teraz to ja jestem na uchodźstwie – u ciebie w domu, wraz z mamą.

Powoli wraca świadomość, chociaż ból nie ustępuje. Tam, w Ukrainie, po udarze, spędziła dwa tygodnie w szpitalu, pełnym rannych żołnierzy. Było dużo bólu.

Tu, w Polsce, ćwiczymy pamięć o dobrym. Wmówiłam Mamie, że bierzemy udział w konkursie piosenki. Śpiewamy codziennie, ona pamięta teksty sprzed 50 lat, a nie pamięta, jak ma na imię Madina.

Ubieram się, pochylam, żeby Mamę ucałować.

– Dokąd idziesz, Córeczko?

– Jedziemy do ukraińskich sierot, ewakuowanych z Odessy. Wieziemy domowe bułeczki, rękodziełka, piosenki i tańce. Wieziemy radość.

– Oj, to jak wygramy ten konkurs piosenkarski, to wszystkie pieniądze podarujemy sierotom – wzrusza się i pomrukuje kolejną pieśń.

Sieroty nie potrzebują pieniędzy. Mieszkają w dużym hotelu pod Warszawą, mają co jeść, w co się ubrać. Mają marzenia – ponad 700 dzieci, a marzenie jedno, wspólne:

– Chcę wrócić do domu. Do Ukrainy, do Odessy. Do Czarnego Morza.

Mama spytała mnie wczoraj:

– A tu rosną morele? Zjadłabym całe wiadro!

– Będą na wiosnę, chociaż nie tyle, co w Czerkasach.

Przynoszę wiadro z balkonu. Wylewam zawartość cewnika i modlę się, żeby dożyła wiosny. Żeby skończyła się przeklęta wojna i rozkwitły miodowe morele – i tu, w Warszawie, i w Maminych Czerkasach.

Marina Hulia – urodziła się w Ukrainie, od 10 lat mieszka w Polsce. Z zawodu i powołania nauczycielka i wolontariuszka – w 2016 roku założyła Szkołę Demokratyczną na dworcu w białoruskim Brześciu, na którym koczowały czeczeńskie matki z dziećmi. Jest laureatką Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za Naprawianie Świata" oraz Nagrody im. ks. Józefa Tischnera.