Co dalej ze szkoleniami z dezinformacji od Pereiry? Wymowne milczenie Instytutu Ossendowskiego

Instytut Ossendowskiego, dzięki 42 tys. euro z unijnych środków, przyznanych przez należącą do Skarbu Państwa Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, przeprowadził w tym roku cykl szkoleń w ramach Młodzieżowej Akademii do Walki z Dezinformacją. Pierwsza sesja odbyła się 28 stycznia.

Tego, jak walczyć z dezinformacją, kursantów uczyły takie osobistości jak m.in.: Samuel Pereira - wicedyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, Maciej Świrski - przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Wojciech Surmacz, prezes Polskiej Agencji Prasowej, Adrian Stankowski - redaktor naczelny "Gazety Polskiej Codziennie" i stały komentator w programach propagandowych TVP, a także sam prezes Instytutu Piotr Nisztor z "Gazety Polskiej", prowadzący programy w TVP Info i Polskim Radiu 24. Kursanci mogli uczyli się fact-checkingu m.in. na podstawie relacji z kryzysu na granicy polsko-białoruskiej i mogli dowiedzieć się m.in., że "nie da się przerzucić Kongijki przez płot".

Ostanie zajęcia w Młodzieżowej Akademii do Walki z Dezinformacją 17 czerwca poprowadził Janusz Cieszyński - dziś pełniący obowiązki ministra cyfryzacji, a dawniej wiceminister zdrowia. Ostatni post na profilu Instytutu Ossendowskiego zamieszczono zaś 21 lipca - zachęcał on do pobrania 80-stronicowej publikacji w formacie PDF, która podsumowuje pierwszą edycję Akademii.

Kiedy kolejne zajęcia w Instytucie Ossendowskiego? To "nie jest takie łatwe"

"Chcielibyśmy kontynuować Młodzieżową Akademię do Walki z Dezinformacją, podobnie jak zrealizować szereg innych projektów. Wszystko będzie jednak zależało od tego, czy uda nam się (tzn. założycielom/członkom zarządu) wygospodarować czas na to, co ze względu na fakt, że każdy z naszej trójki jest aktywnym dziennikarzem, nie jest takie łatwe" - odpowiadał Piotr Nisztor pytany przez portal press.pl o dalszą działalność Instytutu i kolejne zajęcia z walki z dezinformacją.

Wypowiedzi tej Nisztor udzielił w sierpniu. We wrześniu na pytanie od osoby, która wyraziła zainteresowanie udziałem w następnej edycji Akademii, prezes Instytutu Ossendowskiego odpowiedział, że poinformuje ją o tym mailowo. Obietnicy jednak nie dotrzymał.

Kolejną próbę press.pl podjął w ostatnich dniach, tj. na przełomie listopada i grudnia. Udzielona mailowo odpowiedź prezesa Instytutu Ossendowskiego była krótka: "O planowanych lub realizowanych przez Instytut projektach będziemy na bieżąco informować w naszych mediach społecznościowych".

