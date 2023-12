Zobacz wideo

"Zgadzam się z tym młodym wikarym, że to już katastrofa Kościoła. Mój brat, który też jest księdzem, myśli podobnie. Ale on ma 79 lat i już dotrwa w Kościele do końca. Ja nie zamierzam. Wystąpiłem z niego trzy lata temu. Czuję się wolny" - napisał w mailu 76-letni Henryk Pawelec.

To reakcja na nasz tekst "'Nad katastrofą Kościoła nie zapłaczę’. Spowiedź młodych księży". Duchowni opowiedzieli w nim, jak odnajdują się w instytucji, którą masowo opuszczają Polacy. Pokazują to dane Głównego Urzędu Statystycznego, według których między 2011 a 2021 rokiem liczba zadeklarowanych katolików w Polsce zmniejszyła się o 6,6 mln. - Na lekcje religii przychodzi do mnie mniej niż połowa uczniów, dla reszty katolicyzm stał się obciachem. Gdy śledzę wpisy dorosłych w mediach społecznościowych, to wyczuwam u nich wielkie poczucie ulgi. Bo autorytet Kościoła upada i moja instytucja w szybkim tempie traci na znaczeniu. Coś, jakby kajdany spadły im z rąk. Gdyby ta katastrofa nie była rozłożona w czasie, tylko dokonała się w jednej chwili, ludzie pewnie fetowaliby na ulicach, tańcząc i wpadając sobie w ramiona – mówił mi 32-letni ksiądz Wojciech.

Na "spowiedź młodych księży" odpowiedzieli czytelnicy w mailach. Co ciekawe, znalazły się wśród nich również osoby starsze, które opisały swoje rozstania z Kościołem "na ostatniej prostej życia". Tak właśnie ujął to 74-letni pan Władysław. "Na ostatniej prostej trudniej coś w życiu zmienić. Ale ja dopiero na starość sobie uświadomiłem, że właściwie nigdy nie wierzyłem w Boga. Chodziłem do kościoła i bezrefleksyjnie powtarzałem z innymi słowa pacierza, bo tak nakazywała tradycja i taki był powszechny obyczaj. Ale od dawna wypowiedzi księży mnie raziły. To ich mieszanie się do polityki, ta ich obłuda w tłumaczeniu afer seksualnych... Trudno było wysiedzieć na kazaniach. W końcu pomyślałem, że już nie muszę. Skoro młodzi wychodzą, to co ja będę się wygłupiał i siedział potulnie jak baranek. Wyszedłem i nie wróciłem. Nie żałuję" - napisał.

Z kolei 73-letni pan Bolesław poszedł o krok dalej i dokonał apostazję. "Chciałem to załatwić, póki jestem w pełni władz umysłowych, by nikt mi nie zarzucił, że na starość pomieszało mi się w głowie i nie wiem, co robię. Ksiądz zapytał, co mną powoduje. Odpowiedziałem, że wiara w Boga. Jest sprzeczna z tym, co wyprawiają księża. To nie pojedyncze czarne owce. To cały system, który krzywdzi dzieci i dorosłych, a później to tuszuje. Nie chcę stawać przed Bogiem jako członek Kościoła, który nie zareagował na zło, milczał" - pisał w mailu.

Najbardziej zainteresowała mnie historia Henryka Pawelca i jego relacja z bratem, który jest księdzem. "Gdy zniedołężniał, zauważyłem, że jego koledzy w sutannach nie rozumieją starości. Na zewnątrz hasło ‘Kościół opiekuje się starszymi’, a wewnątrz ‘Stary już jest blisko Boga, niech odda się jemu pod opiekę, bo my nie mamy czasu'" - opisywał pan Henryk.

"Co łaska", czyli nie mniej niż...

W jego przypadku zrywanie z Kościołem odbywało się na raty. Od dawna raził go "handel sakramentami" i "zamienianie ich w płatne usługi". Wielokrotnie słyszał o tym od znajomych, ale poczuł na własnej skórze dopiero, gdy zmarła mu żona. Było to cztery lata temu. Poszedł do kancelarii swojej parafii, żeby poprosić księdza o odprawienie pogrzebu. Brat w sutannie nie mógł pomóc, bo miał akurat "przypadłość papieską".

- Upadł przy wychodzeniu z wanny jak kiedyś Jan Paweł II. Mój Stasio uszkodził przy tym biodro i odtąd zaczęły się jego problemy z chodzeniem… W każdym razie mojej Stefci nie mógł pochować. Poprosiłem więc o to proboszcza, a ten: "Czy aby na pewno odeszła pojednana z Bogiem? Bo na mszach w niedzielę nie bywała". Odpowiedziałem, że moja Stefcia była blisko Boga, ale "na własną rękę". Czyli nie chodziła na msze, tylko modliła się w samotności. Gdy zapytałem, czy mogę chociaż zrobić jej kościelny pogrzeb, odpowiedziała: "Zrób, jak uważasz" – wspomina mój rozmówca.

Te słowa rozzłościły proboszcza. Skrzywił się i burknął: "Czyli woli pojednania z Bogiem nie było". A potem zatrzasnął czarny zeszyt, jakby zamykał sprawę. Henryk Pawelec próbował ją ratować żartobliwym tonem, choć czuł się ogłuszony śmiercią żony i wcale nie było mu do śmiechu. - Niech ksiądz się nie martwi. Już ona tam go do siebie przekona - uniósł palec i wskazał na niebo.

- Nie nam o tym przesądzać. Pogrzebu nie odmówię, jeśli będzie pan prosił Boga o łaskę dla zmarłej. Zalecam od razu zamówić msze gregoriańskie, na 30 kolejnych dni – stwierdził ksiądz.

Wdowiec poczuł się jak na straganie. Pomyślał, że duchowny chce mu sprzedać jedną usługę pod warunkiem, że Pawelec kupi ją w pakiecie z innymi. Mimo tego mój rozmówca postanowił dobić targu. Nie usłyszał konkretnej ceny, tylko osławione "co łaska". Był przygotowany na wydatek rzędu 600 zł. Gdy jednak zaproponował tę kwotę, ksiądz westchnął: "To zwyczajowa ofiara, ale za pogrzeb". Pan Henryk stopniowo podwyższał więc wycenę "ofiary" do momentu, aż grymas zniknął z twarzy proboszcza. A stało się to dopiero, kiedy dotarli do kwoty 2 tys. zł (600 zł za pogrzeb i 1,4 tys. zł za "gregorianki").

- Gdy stamtąd wyszedłem, byłem rozżalony i wściekły. Nawet nie tym, że musiałem się zadłużyć. Ale tym, że ksiądz nie uszanował mojej żałoby ani bólu. Zadzwoniłem do mojego Stasia i opowiedziałem mu o tym targu. Długo milczał, a później przyznał, że wielu księży z biegiem czasu zamienia się w takich straganiarzy. Nie widzą bólu ludzi po stracie bliskich, tylko okazję do zarobku. Ta pazerność, której doświadczyłem na własnej skórze, była dla mnie wstrząsem – podkreśla Pawelec.

"Więzień pierwszego piętra na plebanii"

Drugim wstrząsem była opowieść jego brata o starości na plebanii. Po tym, jak ks. Stanisław potłukł się przy wychodzeniu z wanny, zdiagnozowano u niego osteoporozę. Szybko zniedołężniał i stał się "więźniem pierwszego piętra". - Sam już nie może wyjść z pokoju na plebanii, a księża go porzucili. Gospodyni go nakarmi, ale po schodach nie zniesie. Sam nie za bardzo mogę pomóc, bo podupadłem na zdrowiu i nie ma mnie na tyle, żeby stale do niego dojeżdżać. A to dwie godziny jazdy. Zadzwoniłem więc do proboszcza mojego Stasia, by poprosić o opiekę nad nim. Zapewnił, że niczego mu nie zabraknie – mówi Henryk Pawelec.

Jak dodaje, na obietnicy jednak się skończyło. Proboszcz niby zlecił młodym wikarym opiekę nad księdzem Stanisławem, ale ci się do niej nie wyrywają. - U mojego brata do osteoporozy doszyły problemy z nadciśnieniem i sercem. Potrzebuje leków. Jak już jest recepta, gospodyni je wykupi. Problem w tym, że wikarych trudno się doprosić o podwózkę do lekarza. Nawet gdy się na to umówią, to później zapominają. Mój Staś przestał już nalegać, bo ciągle go ofukują. Kiedyś usłyszał od jednego z nich: "Niechże ksiądz nie będzie taki niecierpliwy. No naprawdę, im człowiek bliżej Boga, tym staje się większym ciężarem". Inny powiedział za plecami Stasia: "Pan Bóg się spóźnia z powołaniem go do siebie". Wiosną ptaszki śpiewają, wiatr pachnie kwiatami, a oni go nawet nie zniosą do ogrodu, żeby mógł nacieszyć się ostatnimi dniami życia. To tortura – opowiada.

Pan Henryk miał dzwonić też do młodych wikarych i prosić, by zatroszczyli się o ks. Stanisława. Przywołał przykład Jana Pawła II, który starzał się i chorował na oczach wiernych, by ich uwrażliwić na takich jak on. Podobnie jak proboszcz zapewnili, że niczego mu nie zabraknie. - Ale po tym nic się nie zmieniło. Mój Staś mnie uspokaja, że nic wielkiego się nie dzieje. Że był na to przygotowany, bo widział już wcześniej, jak starzy księża na plebaniach chorują i odchodzą w samotności. Sam bił się w piersi, że przed laty nie zadbał w dostateczny sposób o starszych kolegów. Opowiadał, że na plebaniach zazwyczaj nie ma przyjaźni ani troski, tylko raczej chłodne relacje, które prowadzą do zobojętnienia. Księża adorują najświętszy sakrament, nie człowieka. A już zwłaszcza nie tak starego człowieka – ocenia mój rozmówca.

"Kościelny system mnie wymielił i zdeprawował"

O tym zobojętnieniu opowiadał w tokfm.pl również były ksiądz Marcin Adamiec. Wyznał, że po wyjściu z seminarium szybko nauczył się, że nie warto nawiązywać przyjaźni z księżmi ani parafianami, bo prędzej czy później i tak zostanie przeniesiony na inną plebanię. Skoro więc miał tak gwałtownie stracić relacje z ludźmi, to po co w ogóle w nie wchodzić. - Okazało się, że siedzę sam na plebanii i nikogo nie obchodzę. Ja i dwóch obcych księży żyliśmy obok siebie. Na małych parafiach nawet je się w samotności. Niby wszyscy ją czuliśmy, ale się nie integrowaliśmy – mówił.

Wskazał też drugą przyczynę tej samotności, a więc "tajemnice" księży. - Byliśmy swoimi spowiednikami i wszystkie trudne sprawy, które w sobie nosiliśmy, zostawialiśmy do konfesjonału: jeden nadużywał alkoholu i palił papierosy, drugi oglądał pornografię i źle się z tym czuł, a ktoś związał się z kobietą. To były nasze słabości, które nie zbliżały nas do siebie, bo obowiązywała tajemnica spowiedzi i na te tematy nie mogliśmy później rozmawiać. Myślę, że dlatego izolowaliśmy się od siebie – stwierdził.

Słabości, o których księża nie mogli ze sobą pogadać, z biegiem czasu stawały się dla Marcina Adamca odstręczające. - To była moja deprawacja. Osuwałem się od kolegów ze słabościami – wspominał. Najbardziej wstydził się tego, że odwrócił się od kolegi-księdza, który zachorował na depresję. - Bardzo go skrzywdziłem niechęcią. Czułem satysfakcję z tego, że cierpi. To było bardzo niechrześcijańskie i okrutne – przyznał.

Skreślał również tych, którzy przechodzili kryzys wiary i przestawali być księżmi. - Odwracałem się od nich, bo podświadomie sam się bałem, że odejdę z kapłaństwa. Jeszcze jako kleryk nigdy bym tak nie zrobił, a już jako ksiądz z łatwością skreślałem ludzi. Wyssałem to z mlekiem Kościoła parafialnego – mówi.

Podobny stosunek w końcu zaczął mieć także do chorych i starych parafian. Właściwie do wszystkich, u których wyczuwał jakiekolwiek słabości. - Na parafię przyszedłem jako młody idealista, który chciał pomagać słabym i biednym, ale kościelny system mnie wymielił i zdeprawował. Nasłuchałem się, jak księża mówili, kto nie dał na tacę albo że na szczęście wpadł tysiąc stąd i stamtąd. Zaraziłem się tym materialistycznym podejściem - opisuje. Z każdym rokiem stawał się coraz większym cynikiem, aż w końcu zaczął dzielić chorych na lepszych i gorszych. - U tych, którzy dawali więcej, zostawałem dłużej, a od biednych wychodziłem szybciej. Sam jako ksiądz prowadziłem bardzo wygodne życie, a i tak kreowałem się na najbiedniejszego. Stałem się majętny i obojętny – podkreślił Adamiec.

"Z tym ośmielę się umrzeć"

Proszę ks. Stanisława, by opowiedział o swojej starości na plebanii. - Wiem, jak przedstawił to panu mój brat. Henio nie kłamie, ale inaczej rozkłada akcenty niż ja. On mówi, że nie mogę wyjść nawet do ogrodu, a ja powiem, że mam okno. Tego nikt mi nie zabierze. Wiosną sobie patrzę, jak kwitnie bez, a zimą, jak sikorki zlatują się do karmnika. Chwalić Boga, wiele rzeczy jeszcze mogę zrobić sam: umyć się, ubrać i pomodlić. Zjem, co mi pani gospodyni czasem przyniesie – opisuje.

- Czasem? - dopytuję.

- Ona przecież nie mieszka na plebanii. Ale jak już do nas przychodzi, to zawsze o mnie pamięta. Przyniesie np. ogórkową, która na starość smakuje mi jak nigdy. Posiedzi ze mną chwilę i coś mi poczyta. Prawda, do lekarza ze mną nie objedzie, ale czy to trzeba tak reperować zdrowie bez końca? Gdybym trafił w zdrowiu przed oblicze Boga, to by mi jeszcze powiedział: "Po coś tak wcześnie tu przyszedł?" - śmieje się emerytowany duchowny.

Obserwuje młodych księży ze swojej plebanii i nie ma do nich pretensji, że nie starcza im czasu, by się nim opiekować. - Pochłania ich praca duszpasterska z młodzieżą, a ona teraz jest najważniejsza. Bo trzeba pokazać młodym, że jest dla nich miejsce w Kościele. Wie pan przecież, jak to teraz wygląda. Nigdy bym nie pomyślał, że młodzi tak zaczną odwracać się od Kościoła. To wina mojego pokolenia. Zostawiliśmy nowym kapłanom niezałatwione, bolesne problemy Kościoła. Zostawiliśmy niewysłuchanych ludzi, z którymi trzeba było rozmawiać, gdy chcieli opowiedzieć, co ich w nas gorszy. Te nasze błędy naprawiają teraz młodzi kapłani. Więc nie mogę mieć do nich pretensji, że nie zawsze mają czas na mnie – podkreśla.

Zbywa pytanie o to, czy młody wikary nazwał go "ciężarem". Gdy chcę się dowiedzieć, czy emerytowani księża często są więźniami swoich pięter, stwierdza: "Nie tylko my". - To przecież problem wielu ludzi w moim wieku. Zostajemy tam, gdzie zastaje nas starość – tłumaczy.

- Nie może ksiądz wymienić się pokojem z kolegą z parteru? - drążę.

- Pan musi być jeszcze młody, bo znajduje proste rozwiązania. W moim wieku już wiadomo, że ich nie ma. Parter w naszym domu jest zajęty przez kuchnię i pokój innego księdza, też mającego już swoje lata – wyjaśnia.

Jak dodaje, sam wybrał życie w celibacie i nie wymaga, by ktoś troszczył się o niego na starość. - Wiem, że Kościół uczy, by opiekować się słabszymi i schorowanymi. Sam tego uczyłem i dopiero później zobaczyłem, że nie zawsze się do tego stosowałem. Chciałbym to naprawić, ale czasu już nie cofnę. Na osłodę mam myśl, że pomogłem wielu ludziom w Kościele. Z tym ośmielę się umrzeć, gdy przyjdzie pora – na koniec znów uderza w żartobliwy ton.

"Uciekać!"

- Cały mój Stasio: od zawsze słodzi swoją niedolę jak herbatę – komentuje Henryk Pawelec. - Jego rozumiem, ale tych wikarych i proboszcza już nie. Przecież sami kiedyś będą starzy. Gdyby pomogli teraz Stasiowi, to pokazaliby innym, jak to robić. Kiedyś mogliby liczyć na taką opiekę. Ale jak sobie pościelą, tak się wyśpią. Żal mi tylko brata, bo on już nic w swoim życiu nie zmieni. Nie może odejść z Kościoła, bo spędził w nim całe życie. A starych drzew się nie przesadza - wzdycha.

Jak dodaje, historia starzenia się i chorowania brata na plebanii przesądziła o tym, że sam odszedł z Kościoła. Jak tłumaczy, widzi go jako instytucję, w której zamiast troski o człowieka, jest emocjonalny chłód i dotkliwa samotność. - Mój Staś nie może się pogodzić, że zerwałem z jego instytucją. Ale nie umiałem pozostawać w miejscu, w którym ma się tylko jedną myśl: "Uciekać!". To byłby gwałt na sobie. Pozostaje mi mieć nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Tutaj, bo moja córka ma przywieźć go do mnie na Boże Narodzenie. I tam, po śmierci. Bo ja ciągle wierzę, tyle że już jak moja Stefcia: "na własną rękę" – podsumowuje mój rozmówca.

