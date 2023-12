Żywa choinka droga jak nigdy. I taniej nie będzie. "Ogromny problem"

Zobacz wideo Kto będzie nowym liderem PiS? Odpowiada Jacek Żakowski

Sezon na choinki wkracza w decydującą fazę. Co wpływa na wzrost cen świątecznego drzewka? Marcin Kłopociński, prezes Polskiego Stowarzyszenia Plantatorów Choinek i szef plantacji Perfekt Green na Pomorzu, tłumaczył, że ceny na rynku producenckim i hurtowym wzrosły w całej Europie o około 10-15 proc. - Trzeba przypomnieć, że ceny zmieniają się w cyklu średnio siedmiu- i dziesięcioletnim. Przez kilka lat mocno spadały, od trzech lat zaczęły rosnąć – tłumaczył Kłopociński i dodał, że ceny detaliczne zależą od wysokości czynszu za wynajęcie placu i dodatkowych kosztów sprzedawcy detalicznego. - Trudno jest pewne trendy na rynku biznesowym przenieść na rynek detaliczny – powiedział gość Wojciecha Kowalika.

Żywa choinka droga jak nigdy. I taniej nie będzie

Na pewno ceny drzewek wzrosły w hurcie. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Plantatorów Choinek tłumaczył, że największym składnikiem tej ceny jest koszt robocizny, które ponoszone są przez cały rok (kształtowanie drzewek, przycinanie, sadzenie i prowadzenia ich dalej). Do tego trzeba dodać koszty środków ochrony roślin, a także podlewania i nawożenia.

Na sam koniec dochodzą koszty wycinki. - W tym roku wszystkie plantacje w całej Europie zderzyły się z olbrzymim problemem drastycznego wzrostu kosztów robocizny związanych z wycinką. Rozmawiałem wczoraj ze znajomym z Danii, który działa aktywnie w stowarzyszeniu duńskich plantatorów choinek i powiedział mi, że koszt samej wycinki choinki dochodzi do 5 euro za sztukę. W Polsce ten koszt jest niewiele niższy, niemniej jest to kilkanaście złotych. A mówimy o koszcie samego przygotowania drzewka do sprzedaży – wyjaśniał Kłopociński.

Właściciel plantacji Perfekt Green na Pomorzu podkreślił, że do tego trzeba doliczyć także koszty, które plantator ponosi przez ok. 10 lat, czyli przez czas, kiedy to drzewko rośnie. Na ostateczną cenę choinek składa się także koszt paliwa, maszyn specjalistycznych, nawozów (które rok temu wzrosły o 100 proc.) czy środków ochrony roślin, które w tym roku wzrosły o około 60 - 80 proc. Do tego dochodzi oczywiście inflacja w Polsce.

Kłopociński, mówiąc o tegorocznych cenach choinek, odniósł się do porównania prezesa NBP, Adama Glapińskiego. Jego zdaniem w ostatnim czasie, wzrost cen choinek zatrzymał się na w miarę stabilnym poziomie i osiągnął "płaskowyż". - Mimo tego ceny są wyższe o 60 - 80 proc. w porównaniu do tych sprzed trzech lat i o takiej tendencji musimy mówić – wyjaśniał Prezes Polskiego Stowarzyszenia Plantatorów Choinek.

Choinki do sufitu przechodzą do historii

Wraz z wysokimi kosztami życia zmieniają się także decyzje zakupowe Polaków. - Szacujemy, że co roku statystyczna choinka jest mniejsza. Tendencja, że drzewko musi być koniecznie do sufitu i musi mieć 2,5 czy 3 m już wyraźnie przechodzi do historii. Oczywiście część klientów nadal nie wyobraża sobie świąt bez choinki do sufitu, natomiast coraz częściej Polacy kupują metrową czy półtorametrową choinkę. Czasami wręcz jest to choinka symboliczna, nieduża, kilkudziesięciocentymetrowa stojąca na stoliku albo bukiet gałązek wstawiony do wazonu. Te zjawiska z roku na rok się nasilają - ocenił prezes Polskiego Stowarzyszenia Plantatorów Choinek.