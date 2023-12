Zobacz wideo Kto będzie nowym liderem PiS? Odpowiada Jacek Żakowski

Sąd Najwyższy uchylił wyrok w sprawie organizacji lotu do Smoleńska w 2010 r. m.in. wobec skazanych byłego szefa KPRM Tomasza Arabskiego i urzędniczki Moniki B. Sprawa wraca do sądu apelacyjnego.

REKLAMA

Głównym powodem uchylenia wyroku - jak uznał SN - była "nienależyta obsada" sądu II instancji. Chodziło m.in. o wyłonienie dwojga sędzi rozpatrujących sprawę w SA w procedurze przeprowadzonej już przed Krajową Radą Sądownictwa po 2017 r. i reformie tej instytucji.

W czerwcu 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał karę 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata wymierzoną w I instancji byłemu szefowi KPRM Tomaszowi Arabskiemu ws. organizacji lotu do Smoleńska w 2010 r. Zmodyfikowano opis zarzuconego mu czynu. Poszerzono go o wzmiankę dotyczącą działania na szkodę interesu publicznego i interesu prywatnego.

W analogiczny sposób wyrok został zmieniony w stosunku do urzędniczki kancelarii premiera Moniki B., która w czerwcu 2019 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie została skazana na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok.

Sprawa lotu do Smoleńska

Tomasz Arabski był szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdy w kwietniu 2010 roku doszło do katastrofy lotniczej w Smoleńsku. Funkcję tę pełnił łącznie przez ponad pięć lat (od listopada 2007 do lutego 2013). Był jednym z najbliższych współpracowników ówczesnego szefa rządu Donalda Tuska.

W czerwcu 2019 roku w I instancji były szef KPRM Tomasz Arabski został nieprawomocnie skazany na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata, a urzędniczka kancelarii premiera Monika B. - na 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na rok. Uniewinnionych zostało troje pozostałych urzędników - Miłosław K. z kancelarii premiera oraz Justyna G. i Grzegorz C. z ambasady RP w Moskwie. Skazani nie zgadzali się z wyrokiem sądu apelacyjnego i złożyli sprawę do Sądu Apelacyjnego.

Posłuchaj:

To nie wszystko, co mamy dla Ciebie w TOK FM Premium. Spróbuj, posłuchaj i skorzystaj z oferty "taniej na zawsze". Wejdź tutaj, by znaleźć szczegóły >>