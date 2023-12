W lipcu Zbigniew Ziobro zdecydował, że 21-letnia Marika M. wyjdzie z więzienia. Minister sprawiedliwości-prokurator generalny skieruje do Sądu Najwyższemu skargę nadzwyczajną w sprawie młodej kobiety skazanej na trzy lata więzienia za usiłowanie rozboju. Marika M. razem z kolegami miała zaatakować dziewczynę z tęczową torbą podczas Marszu Równości w Poznaniu.

Nim Ziobro zdecydował o przerwie w odbywaniu kary, odsiedziała rok wyroku. Minister sprawiedliwości przekonywał, że kobieta została pozbawiona wolności przez "sąd z przyczyn politycznych i ideologicznych". - Jeśli można mówić o rozboju, to ofiarą rozboju padła Marika, którą okradziono z wolności i używano przemocy sądowej po to, żeby wsadzić do więzienia - stwierdził Zbigniew Ziobro.

W sprawę kobiety skazanej za rozbój zaangażowało się Ordo Iuris. Konserwatywni prawnicy domagali się, żeby Andrzej Duda ułaskawił Marikę. Teraz Ordo Iuris świętuje.

