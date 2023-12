Gdzie jest Holecka? Uciekła z "Wiadomości" TVP, choć czekało na nią ponad sto tysięcy fanów

Zobacz wideo

Danuta Holecka nie pojawiła się w głównym wydaniu "Wiadomości" 12 grudnia, choć czekały na nią setki tysięcy Polaków. Na antenie zastąpiła ją Edyta Lewandowska. Co oczywiście nie zmieniło wydźwięku programu, który był w większości paszkwilem wymierzonym w nowego premiera Donalda Tuska. Holecka poprowadziła tego dnia późniejszy publicystyczny magazyn "Minęła 20" na kanale TVP INFO. Program, który polegał na rozmowach z politykami ,został w pewnym momencie przerwany, by transmitować na żywo obrady Sejmu. Gdy po kilkunastu minutach powrócono do studia, nie było już tam ani Danuty Holeckiej ani jej gości. Prowadząca nie pożegnała się więc w żaden sposób z widzami.

Wszystko zaczęło się pod koniec listopada, gdy pojawiły się nieoficjalnie informacje, że wydanie "Wiadomości" z 12 grudnia będzie ostatnim poprowadzonym przez Danutę Holecką, Tak wynikało z jej redakcyjnego grafiku dyżurów. Reakcją na to była błyskawicznie zorganizowana w internecie akcja "Wielkie Narodowe Oglądanie Ostatnich Wiadomości z Holecką", która przyciągnęła ponad 120 tysięcy osób na Facebooku. Sama zainteresowana nie komentowała swego odejścia, a potem zapowiedziała, że szykuje pozew sądowy.

Danuta Holecka szefową "Wiadomości" TVP została w 2019 roku. Głównie wydanie informacyjnego programu telewizji państwowej prowadzi na stałe od 2016 roku. Przez ten czas stała się główną twarzą rządowej propagandy. Zasłynęła z wielu rozmów z politykami PiS, gdzie nie zadawała trudnych pytań i wychwalała zasługi obozu władzy.

Koniec "Wiadomości" TVP

O przejęciu władzy w telewizji i odsunięciu, zwłaszcza od programów informacyjnych, aktualnie pracujących tam osób mówi się od miesięcy. Kolejni pracownicy TVP znikają z anteny, bądź nieoficjalnie mówi się o ich zwolnieniu. O swoich odejściach z telewizji publicznej poinformowali reporter Bartłomiej Graczak czy Damian Diaz, który znalazł pracę w Narodowym Banku Polskim. Od kilku dni mówi się też o odejściu jednej z największych gwiazd propagandy TVP Miłosza Kłeczka, choć ten na razie zaprzecza tym informacjom.

Zmiana władz, a co za tym idzie całego pionu informacji w TVP, mają być jednym z pierwszych poważnych zadań nowego ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza i nastąpić w najbliższych dniach. Wiadomo już na pewno, że zmianie ulegnie nawet nazwa głównego serwisu informacyjnego nadawanego od lat tradycyjnie w pierwszym programie TVP o 19.30. W czasach PRL był to "Dziennik Telewizyjny" a od 18 listopada 1989 r. "Wiadomości". Nie wiadomo jeszcze jaka będzie kolejna nazwa po tej, która przetrwała na antenie ponad 34 lata.

Nowe szefostwo

Coraz więcej wiadomo też o nowym szefostwie pionu informacji w TVP. Wszystko wskazuje na to, że głównym programem informacyjnym zarządzać będzie Paweł Płuska, a "Panoramą" w TVP2 Jarosław Kulczycki. Płuska to dziennikarz od wielu lat związany z "Faktami" TVN, a Kulczycki był wcześniej jednym z prowadzących "Wiadomości" i wiele innych programów TVP, skąd został zwolniony za rządów PiS w 2016 r.

Na giełdzie nazwisk pojawia się coraz więcej konkretów. Onet podał, że pierwsze wydanie nowego programu informacyjnego poprowadzi Marek Czyż, a szefem całej Telewizyjnej Agencji Informacyjnej może zostać Grzegorz Sajór, wydawca "Wiadomości" przed rokiem 2016, obecnie związany z radiem 357.