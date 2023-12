"Wojna polityczna". Rzeczniczka Konfederacji o wniosku w sprawie Bosaka

Zobacz wideo

Jednym z efektów skandalu, którego głównym bohaterem jest Grzegorz Braun, może być utrata przez Konfederację stanowiska wicemarszałka Sejmu. Lewica złożyła już wniosek w tej sprawie. Jak wskazano, Bosak umożliwił Grzegorzowi Braunowi wygłoszenie antysemickiego wystąpienia, w którym m.in. nazwał uroczystość zapalenia świec chanukowych "rasistowskim".

Rzeczniczka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik powiedziała PAP, że takie działanie nosi "znamiona odpowiedzialności zbiorowej". - Wniosek o odwołanie Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu jest ewidentną wojną polityczną. Nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. Poseł Żukowska po prostu wykorzystała okazję do tego, by uderzyć w Konfederację i pewnie takich okazji będzie się doszukiwać w ciągu trwającej kadencji i będzie wykorzystywać każdą możliwą okazję, by w Konfederację uderzyć - oceniła.

Rzeczniczka Konfederacji powiedziała, że zastanawia ją oburzenie o to, że Bosak udzielił Braunowi głosu. - Przecież sam Szymon Hołownia mówił, że Sejm jest teraz miejscem otwartym, miejscem dialogu, miejscem, gdzie mogą ścierać się różne poglądy, więc ścierają się różne poglądy - dodała.

Zemsta PiS

Po bulwersującym zachowaniu Brauna marszałek Sejmu wykluczył posła Konfederacji z obrad. Prezydium Sejmu ukarało Brauna odebraniem połowy uposażenia na trzy miesiące i całości diety na pół roku. Upoważniło też Kancelarię Sejmu do złożenia zawiadomień do prokuratury.

Zapytana o to, Zajączkowska-Hernik przypomniała, że to "dzięki głosom Prawa i Sprawiedliwości między innymi Krzysztof Bosak został wicemarszałkiem Sejmu". - Nie bardzo więc rozumiem nagłą zmianę frontu - powiedziała. - Być może to wynika z naszej krytyki rządu, chociażby premiera Mateusza Morawieckiego i z tego, że nie głosowaliśmy za wotum zaufania dla tego rządu. Być może to jest pewna forma zemsty? - pytała rzeczniczka Konfederacji.

