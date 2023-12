Katarzyna Gonera nie żyje. Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku miała 63 lata

Zobacz wideo

Sąd Najwyższy przekazał w komunikacie, że 15 grudnia "w wieku niemal 63 lat, zmarła sędzia Sądu Najwyższego Katarzyna Gonera". "Była sędzią 36 lat, na stanowisko sędziego SN powołana z dniem 4 stycznia 2000 r., orzekała w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych" - czytamy w komunikacie na stronie SN.

Przypomniano, że Gonera "przeszła w stan spoczynku z dniem 1 listopada br.".

"Wzór rzetelności sędziowskiej"

"Odeszła wybitna prawniczka, sędzia SN, Katarzyna Gonera. Wybitnie profesjonalna, perfekcyjna. Doskonała cywilistka, specjalistka prawa pracy. Nigdy nie zapomnę współpracy z nią na rzecz osób dyskryminowanych i wykluczanych. Cześć jej pamięci!" - napisał na platformie X wiceminister sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska Krzysztof Śmiszek, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy.

Adwokat Michał Wawrykiewicz podkreślił w mediach społecznościowych, że zmarła była "wspaniałą, mądrą i empatyczną prawniczką, wzorem rzetelności sędziowskiej". "Bardzo mocno przeżywała bezprawny zamach na polskie sądownictwo w ostatnich latach" - napisał na platformie X Wawrykiewicz dodając, że Gonera "była zaangażowana w działania Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS".

W ocenie sędziego Bartłomieja Przymusińskiego - członka zarządu i rzecznika prasowego Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, sędzia Katarzyna Gonera "była po 'jasnej Stronie Mocy'". "Zapamiętałem ją jako osobę bardzo wyrozumiałą, wrażliwą i pełną troski o wizerunek sądownictwa" - napisał na platformie X sędzia Przymusiński.

Katarzyna Gonera w Sądzie Najwyższym orzekała od 18 stycznia 2000 r. w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

W latach 2010-2014 była członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. Zasiadała także w latach 1992-2009 w Zarządzie Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Ponadto była członkiem Zespołu Ekspertów przy Stowarzyszeniu Sędziów Rodzinnych Pro Familia. Uczestniczyła w pracach nad projektem ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, prowadzonych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego działającą przy Ministrze Sprawiedliwości.

Podpisała apel z wezwaniem do pełnego wykonania lipcowych orzeczeń TSUE z 2021 r., w którym wezwano do natychmiastowego zaprzestania działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

