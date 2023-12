Alicja z in vitro wygarnia abp. Gądeckiemu. "Obłuda, że ręce opadają"

Zobacz wideo

- Odkąd pamiętam, Kościół katolicki upomina się o moje prawa i jednocześnie z całych sił walczy, by tacy ludzie jak ja, już się nie rodzili. Wydawać by się mogło, że nie da się kogoś bić jedną ręką, a drugą go bronić. Ale okazuje się, że Kościół to potrafi – mówi 20-letnia Alicja Gołębiewska, która urodziła się dzięki metodzie in vitro.

Komentuje w ten sposób ostatni apel abp. Stanisława Gądeckiego do Andrzeja Dudy. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski poprosił prezydenta, by ten odmówił podpisania ustawy, która umożliwia refundację metody in vitro z budżetu państwa. Hierarcha powołał się na wymyślone prawo dziecka do zostania poczętym "w wyniku aktu małżeńskiego jego rodziców, a nie w efekcie technicznej procedury za pośrednictwem osób trzecich". Jednocześnie nazwał in vitro "eksperymentowaniem na człowieku, jego swoistą 'produkcją'". Andrzej Duda jednak podpisał ustawę. Gądecki zarzucił mu "niezrozumienie" problemu i "pójście za głosem tłumu".

- Rozśmieszyło mnie, że pan Gądecki upomina się o moje prawo do zostania poczętą w wyniku seksu. Zabawne, że tak fetyszyzuje małżeńskie orgazmy i robi z siebie ich strażnika. Ale wkurza mnie, kiedy sugeruje, że jestem eksperymentem i produktem. Niby łaskawie dodaje, że nie jestem gorszym człowiekiem i należy mi się miłość, ale jak można kochać produkt i eksperyment, którym się straszy? To jest tak obłudne, że ręce opadają – wzdycha moja rozmówczyni.

"Ksiądz nazwał moje dziecko oszustwem"

Dwie dekady temu matka Alicji mieszkała w Londynie, bo ma podwójne obywatelstwo, polskie i brytyjskie. Gdy lekarz zdiagnozował w jej małżeństwie problemy z płodnością, zaproponował zabieg in vitro. Ten jednak nie doprowadził do ciąży. - To był dla nas trudny czas. Oboje z mężem najpierw bardzo się stresowaliśmy, a potem mieliśmy ogromne poczucie winy. Zadręczaliśmy się kłopotami z płodnością, a ja dodatkowo miałam poczucie, że moje ciało zawiodło, bo zabieg się nie udał. Nasza wiara w siebie legła w gruzach - mówi Anna.

Jak dodaje, popełniła wtedy błąd i poszła do księdza, by opowiedzieć mu o swoich problemach. Była praktykującą katoliczką i chciała otrzymać "wsparcie duchowe". - Zamiast tego dostałam garść zabobonów o uśmiercaniu zarodków i przestrogę, bym nie bawiła się w Boga. Nic z tego nie zrozumiałam. Wiedziałam już od lekarza, na czym polega zabieg in vitro. Że nie ma mowy o rodzeniu się jednego dziecka kosztem śmierci innych. Mimo to księdzu udało się wzmocnić we mnie poczucie winy. Sądziłam, że robię coś złego. To było nieracjonalne – podkreśla.

Drugie podejście Anny do zapłodnienia pozaustrojowego okazało się skuteczne i wkrótce na świat przyszła Alicja. Ksiądz jednak odmówił chrztu. Powiedział: "Jak niby mam go udzielić? Przecież to dziecko nie jest darem od Boga. To obejście planu stwórcy i oszustwo". - Nie mieściło mi się w głowie, że mógł nazwać moje ukochane dziecko "oszustwem". Na jakiś czas przestałam więc chodzić do kościoła, choć jeszcze tak zupełnie nie odcięłam się od tej instytucji – opisuje.

Gdy po dwóch latach przeniosła się z rodziną do Krakowa, podjęła jeszcze jedną próbę ochrzczenia Alicji. Tym razem usłyszała od księdza, że co prawda, chrztu nie odmówi, ale musi Annę wyspowiadać z in vitro. - Powiedział, że mam żałować za swój "grzech", skoro chcę przyjąć obowiązek wychowywania dziecka zgodnie z nauką Kościoła. Ale jak miałam żałować narodzin Alicji? Pomyślałam, że z tą instytucją jest coś głęboko nie tak. Nie tylko z jednym i drugim księdzem, na których trafiłam. Wielu z nich mówi o "cywilizacji śmierci" i sugeruje, że moje dziecko z niej pochodzi. Podziękowałam za ten absurd i pożegnałam się z Kościołem – opowiada Anna.

Katecheta: Czy człowiek z in vitro ma duszę?

Alicja nie została więc ochrzczona, nie poszła do pierwszej komunii ani do bierzmowania. Nigdy też nie była na lekcji religii. - Spędziłam dzieciństwo poza Kościołem i bardzo się z tego cieszę. Ale bzdury, jakie ta instytucja wygaduje na temat in vitro, niestety stopniowo do mnie docierały – podkreśla.

Jej mama spodziewała się tego, dlatego postanowiła nie zatajać przed Alicją sposobu, w jaki przyszła na świat. Mówiła, że pomógł w tym "pan doktor z kliniki", który "połączył jajeczko z plemnikiem". - Wiadomo, że na początku, mało co z tego rozumiałam. Ważniejsze było, że ten temat u nas w domu wracał, a mama mówiła o tym bez zakłopotania i bez ściemy, dorzucając kolejne puzzle do tej układanki. Dzięki temu nie musiałam się zastanawiać, czy czymś różnię się od rówieśników. Bo wiedziałam, że niczym. Poczułam się tak swobodnie, że przesadziłam ze szczerością w szkole – przyznaje z uśmiechem.

Jak dodaje, gdy jej koleżanki dowiedziały się, że urodziła się dzięki in vitro, przyjęły to naturalnie. Gorzej było z dorosłymi. - Polonistka wmawiała mi, że jestem chorowita i opuszczam zbyt wiele lekcji. Oczywiście, to nie była prawda. Nie miałam więcej nieobecności niż inni uczniowie, po prostu raz na czas łapałam przeziębienie. To nie był przypadek, że zaczęła mnie "przyłapywać" na katarach akurat po tym, gdy w szkole rozniosła się wiadomość, że jestem z in vitro - opowiada.

- Poszłam do tej nauczycielki, spojrzałyśmy w dziennik i udowodniłam jej, że historia o chorowitości Alicji to bzdura wyssana z palca. Zaczęła coś kręcić, mówiąc niby z troską, że na zdrowie „takich dzieci" trzeba uważać. Pytałam o jakie dzieci jej chodzi, ale już mnie tylko bałamuciła, powtarzając, że chce dobrze. Później jeszcze nieraz spotkałam się z tą fałszywą troską – wzdycha Anna.

Kiedyś Alicja przyszła do domu zasmucona, bo rówieśniczki jej doniosły, że katecheta kazał im się modlić za "biedną koleżankę". - Zaczął coś bredzić o "sztucznych wytworach inżynierii laboratoryjnej". O tym, że niektórzy dorośli już nie traktują dzieci jako "daru od Boga", tylko hodują w probówkach człowieka na swój obraz i podobieństwo. Postawił pytanie, czy taki człowiek w ogóle ma duszę. Nie wiedział, więc kazał uczniom klepać za mnie zdrowaśki. A nuż uda się mnie uratować. Wiedziałam, że to głupoty, ale złapałam dół. Nie jest przyjemnie uświadomić sobie, że są ludzie, którzy mają mnie za nie do końca człowieka – podkreśla moja rozmówczyni.

"Przedsionek piekieł"

Zaczęła sprawdzać w internecie, jak wielu jest ludzi, którzy podzielają wątpliwości katechety z jej szkoły. Przyznaje, że to była przykra lekcja. Dowiedziała się wtedy, co w 2013 roku powiedział ks. Franciszek Longchamps de Berier, członek zespołu ekspertów ds. bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski. - Są tacy lekarze, którzy po pierwszym spojrzeniu na twarz dziecka, wiedzą już, że zostało poczęte z in vitro. Bo ma dotykową bruzdę, która jest charakterystyczna dla pewnego zespołu wad genetycznych – stwierdził duchowny z tytułem profesora.

Alicja zauważyła również, że Polacy w Google’u zadają pytanie: "Jak rozpoznać dziecko z in vitro?". Poznała też określenie "dzieci Frankensteina", a później jeszcze nieszczęsną wypowiedź ks. Piotra Natanka. Publicznie stwierdził, że tacy ludzie jak ona "to nie istoty, a zwierzęta", za co w tym roku został skazany przez sąd.

Moja rozmówczyni ciągle też natyka się na wypowiedzi duchownych, które odczytuje jako obarczanie jej winą za wymyśloną "śmierć embrionów". Niedawno metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski mówił w kazaniu do wiernych, że podczas in vitro "selekcjonuje się" embriony. – Słowo selekcja budzi tu jak najgorsze skojarzenia. Jak może się czuć ktoś, kto się narodzi i będzie miał świadomość, że istnieje dzięki temu, że ileś innych embrionów przestało istnieć? – pytał.

Tę retorykę podchwycił fundamentalista religijny i poseł Konfederacji Grzegorz Braun. Niedawno w Sejmie mówił, że "jako reżyser dokumentalista 'doktoryzował' się z tematu in vitro". - Widziałem tę selekcję dokonywaną na moich oczach, nie na rampie oświęcimskiej, dokonywał jej zootechnik. Widziałem te baniaki z ciekłym azotem, gdzie trzyma się to, co zostanie z tej selekcji - stwierdził. Jak dodał, działacze na rzecz in vitro "żerują na dramatach życiowych i zapraszają do przedsionka piekieł".

"Trucizna Kościoła opakowana w kolorowe sreberka"

Alicja najpierw mówi, że już uodporniła się na takie wypowiedzi, ale później milknie i się poprawia: "Nie, chyba jednak nie do końca". - Gdy jestem wśród znajomych, śmieję się z Gądeckiego i Jędraszewskiego. Ale gdy uświadamiam sobie, ilu ludzi może im uwierzyć, to robi mi się dziwnie. Bo przecież rodzi się coraz więcej osób z in vitro, a Kościół tylko nasila nagonkę na nas. Ilu katolików pomyśli, że jesteśmy dla nich zagrożeniem? Ilu będzie chciało dalej sprawdzać w internecie, jak nas rozpoznać? Co dalej z tym zrobią? Teraz niby wraca normalność, bo politycy zdecydowali, że in vitro będzie finansowane z budżetu państwa. Ale nie wiemy, co będzie dalej – podkreśla Alicja.

Jej matkę najbardziej niepokoi "wyrachowanie" Kościoła. Jej zdaniem ta instytucja dehumanizuje dzieci z in vitro, ale robi to bardzo sprytnie. - Truciznę podaje ludziom opakowaną w kolorowe sreberka. Sugeruje, że te dzieci są "produktami cywilizacji śmierci", ale oczywiście zaraz dodaje, że należy im się szacunek. Wielu wiernych może nie zauważyć tej manipulacji – ocenia Anna.

- Strasznie to oślizgłe. Już bym wolała, żeby pan Gądecki wysłał mnie do piekła, niż ściemniał, że upomina się o moje prawo do tego, by zostać spłodzoną w efekcie małżeńskiego orgazmu. To naprawdę jest bezczelne, że podszywa się pod mój głos i mówi o moich prawach. Panie arcybiskupie, proszę wypowiadać się za siebie. Niech każdy będzie strażnikiem swoich orgazmów – podsumowuje Alicja Gołębiewska.

