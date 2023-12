Zobacz wideo

Zeszłoroczne zatrucie Odry była jedną z najbardziej spektakularnych katastrof ekologicznych ostatnich lat. Miliony martwych ryb, wielotygodniowe śledztwo i powtarzające się pytanie: "Kto zatruł Odrę?" - wybrzmiewało w mediach przez wiele tygodni. Tym bardziej bulwersująca wydaje się niedawna decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, która umorzyła postępowanie w tej sprawie.

Swojego rozczarowania decyzją dyrekcji nie kryła w TOK FM Marta Gregorczyk z Greenpeace Polska. - To wygląda tak, jakby umorzono katastrofę w Odrze. Okazało się, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu umorzyła jedyne postępowanie, które zostało wszczęte z urzędu. Tłumaczyli to tak, że nie da się jednoznacznie stwierdzić, jakie były przyczyny, kto za to odpowiada i dlaczego doszło do tej katastrofy - wskazywała gościni Pawła Sulika w "Popołudniu" Radia TOK FM.

Zapowiedziała, że jej organizacja będzie się odwoływać od tej decyzji. Tym bardziej dlatego, że polskie prawo i system nie chronią rzek. - Kopalnie bardzo zasalają nasze rzeki (Odrę, Wisłę) i jak przyznają, robią to zgodnie z prawem. I to jest prawda, bo zostały wydane pozwolenia na zrzut tych ścieków - tłumaczyła aktywistka.

Gościni Pawła Sulika przekonywała, że "pozwolenia wydają Wody Polskie". - Odpowiedzialność jest rozproszona na różne instytucje i sam system oraz prawo nie chronią rzek we właściwy sposób -wskazywała.

Działaczka Greenpeace oceniła, że zeszłoroczna katastrofa może być tylko początkiem większych problemów. - W Odrze były algi, doszło do ich zakwitu i katastrofy, ale w Wiśle także są złote algi i do Wisły trafiają jeszcze bardziej zasolone ścieki - przekonywała. - Jeżeli dojdzie do takiej samej sytuacji: przyjdzie lato, złote algi się rozprzestrzenią, namnożą, spadnie poziom wody w Wiśle i możemy mieć naprawdę powtórkę katastrofy w największej polskiej rzece. I to będzie zagrożenie nie tylko dla tych ryb, ale dla nas wszystkich - podsumowała Gregorczyk.