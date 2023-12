Marek Czyż. Kim jest prowadzący nowe "Wiadomości" TVP

Marek Czyż, Paweł Płuska i Grzegorz Sajór w środę zjawili się w siedzibie TVP. Według doniesień medialnych, to właśnie oni mają odpowiadać za nowe wydania "Wiadomości" TVP. To właśnie Marek Czyż pojawił się w środę o 19.30 na antenie TVP 1 i wygłosił komunikat, który de facto zapowiada zmiany w głównym serwisie informacyjnym publicznych mediów.

Kim jest Marek Czyż?

Marek Czyż to polski dziennikarz radiowy i telewizyjny, prezenter telewizyjnych programów informacyjnych oraz publicysta. W latach 1996–2008 pracował w TVP i prowadził różne programy publicystyczne i informacyjne. W TVP pracował także w zagranicznej redakcji TAI oraz jako śląski reporter TVP.

Marek Czyż w 2009 roku przeszedł do regionalnej TVS. W latach 2009-2011 był dyrektorem programowym tej stacji. W 2011 roku powrócił do TVP, gdzie pracował do 2016 roku.

Marek Czyż po kolejnym odejściu z TVP odnalazł się w Nowa TV. W latach 2019–2020 był redaktorem naczelnym serwisu Silesia24.pl. W 2020 dołączył do zespołu redakcyjnego internetowej rozgłośni Halo.Radio, gdzie prowadził swój autorski program, a od lutego 2021 do czerwca 2022 prezentował swoje autorskie felietony. Od stycznia 2022 do lipca 2023 był dyrektorem informacji Radia Zet.