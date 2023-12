Trzaskowski chwali zmiany w mediach. "Nie będzie więcej szczucia i kłamstwa"

Zobacz wideo

W środę minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał władze TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Doszło też do wyłączenia nadawania TVP Info, zamiast "Wiadomości" pojawił się krótki komunikat wygłoszony przez Marka Czyża.

REKLAMA

Dla Rafała Trzaskowskiego zmiana w mediach publicznych "to olbrzymia satysfakcja". Jak przekonywał w "Poranku Radia TOK FM", "dzieje się to z korzyścią dla polskiej demokracji". - Nie będzie więcej szczucia, manipulacji i kłamstwa - mówił prezydent Warszawy i wiceszef Platformy Obywatelskiej.

W obronie przede wszystkim TVP protestują politycy Prawa i Sprawiedliwości. - Protest wygląda groteskowo. Jarosław Kaczyński mówiący dzisiaj, że jest za wolnością mediów i rozdzierający szaty wygląda po prostu śmiesznie - komentował Trzaskowski.

To nie wszystko, co mamy dla Ciebie w TOK FM Premium. Spróbuj, posłuchaj i skorzystaj ze specjalnej oferty. Wejdź tutaj, by znaleźć szczegóły >>

- Patrząc na to, co się działo przez ostatnich osiem lat, jak niszczone były media publiczne, PiS ma dzisiaj absolutnie zerową wiarygodność, jeżeli chodzi o mówienie o wolnych mediach - podkreślił rozmówca Macieja Głogowskiego.

Trzaskowski przypomniał, że "media pisowskie próbowały część polityków opozycji postawić poza nawiasem polskiej wspólnoty narodowej". - Szczuły, atakowały mniejszości i to właściwie wszystkie, atakowały nauczycieli, próbowały z niektórych ludzi zrobić ich karykatury. I przyczyniły się do bardzo wielu poważnych tragedii ludzkich, przypomnijmy sobie choćby morderstwo Pawła Adamowicza. To naprawdę jest zło ostateczne, to, co PiS zrobił z mediami - tak gość TOK FM podsumował to, co działo się w ostatnich latach.

Sprawa mediów publicznych to "test na wiarygodność" nowej władzy

Zdaniem Trzaskowskiego media państwowe "naprawdę muszą być publiczne, naprawdę muszą być obiektywne". - Jestem głęboko przekonany, że tak będzie. To jest test na naszą wiarygodność. Jeżeli przez osiem lat mówiliśmy o tym, że media publiczne nie powinny sprzyjać żadnej władzy i powinny patrzeć na ręce rządzącym, to teraz w imię własnej wiarygodności dokładnie tak musi się stać - stwierdził.

Jak dodał prezydent Warszawy, przed 2015 rokiem "media publiczne podawały wszystkie wiadomości". - Trzeba dbać o to, żeby media były niezależne, ale przede wszystkim trzeba skończyć z kłamstwem, manipulacją i szczuciem na innych - powtórzył.

Trzaskowski wystartuje w wyborach prezydenckich?

Wiosna 2024 roku odbędą się wybory samorządowe. W 2025 roku wybierać będziemy prezydenta, bo skończy się druga kadencja Andrzeja Dudy. Rafał Trzaskowski powtarza, że teraz dla niego priorytetem jest walka o prezydenturę Warszawy.

- Te wybory samorządowe są piekielnie istotne. Jeżeli chcemy zakończyć erę PiS-u, to musimy wygrać. PiS to jest partia, która jest nastawiona tylko na władzę i stanowiska. Jak nie będzie miała żadnego regionu, nie będzie współrządziła w miastach, to zacznie się dużo bardziej przyśpieszony rozkład tej partii, więc konieczne jest wygranie tych wyborów - mówił rozmówca Macieja Glogowskiego.