Hołownia zdecydował co dalej z posłami Kamińskim i Wąsikiem. "Za chwilę podpiszę"

W środę Sąd Okręgowy w Warszawie skazał byłych szefów CBA - Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika - na kary dwóch lat więzienia. W 2015 roku sąd rejonowy uznał, że fałszowali dokumenty, wyłudzali zgody na inwigilację i podżegali do korupcji. Wymierzył im karę trzech lat więzienia oraz dziewięcioletni zakaz obejmowania stanowisk. Ale prezydent Andrzej Duda ułaskawił obu polityków.

W czwartek marszałek Sejmu poinformował dziennikarzy w Sejmie, że pismo ws. polityków PiS jest gotowe. - Najprawdopodobniej za chwilę je podpiszę, oba postanowienia ws. wygaszenia mandatów posłów Wąsika i Kamińskiego - przekazał. - Zostanie też dołączone osobne pismo, w którym wzywam ich do powstrzymania się od wykonywania obowiązków wynikających z mandatu do czasu zakończenia procedury odwoławczej przez Sąd Najwyższy - zaznaczył Szymon Hołownia.

Jak dodał, wyśle pisma do obu polityków i od momentu otrzymania będą mieli oni trzy dni na zwrócenie się do Sądu Najwyższego z protestem.

Pytany, czy mandaty nie wygasają z automatu, marszałek Sejmu odparł: "To jest bardzo poważny spór prawny". - My stoimy na stanowisku, Biuro Legislacyjne Sejmu, wszyscy prawnicy, którzy nas w ocenie tej sytuacji wspierają, że te mandaty już wygasły - dodał.

- Nie mam żadnego interesu w tym, żeby wygaszać mandaty jakimkolwiek posłom, bo to nie jest nigdy w interesie marszałka Sejmu - podkreślił Hołownia.

W czwartek list do marszałka Sejmu w sprawie posłów Kamińskiego i Wasika wysłał prezydent Duda.

