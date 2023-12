Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński o każdej porze dnia i nocy powinni oczekiwać pukania policji, która doprowadzi ich do zakładu karnego. Nie będzie tak, żeby to, że ktoś był posłem, czy ministrem wpływało na to, czy odbędzie karę - powiedział w środę w TVN24 wiceszef MS Krzysztof Śmiszek (Lewica).

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl