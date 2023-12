Konkurs sylwestrowy wprowadzał w błąd. Polsat ukarany

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny ukarał blisko 10 mln zł Telewizję Polsat i spółkę Teleaudio Dwa za wprowadzenie telewidzów w błąd; spółki były odpowiedzialne za organizację SMS-owego konkursu sylwestrowego - poinformował w czwartek Urząd. Według UOKiK Telewizja Polsat i Teleaudio Dwa wprowadzali konsumentów w błąd, co do zasad, kosztów uczestnictwa w konkursie, jego przebiegu oraz możliwych do zdobycia nagród.

Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl