Koniec z pieniędzmi dla Kościoła? Siostra w jeansach: Ubóstwo nigdy nie zrobiło mu źle

Fundusz Kościelny miał być rekompensatą za majątek zabrany Kościołowi. Jednak do 1989 roku nie wypełniał tych zadań. Zapisy w konstytucji z 1997 roku, zamiast dochodów uzyskanych z przejętego majątku, wprowadziły finansowanie kościoła z budżetu państwa. A dotacje na Fundusz Kościelny z roku na rok osiągały coraz wyższe kwoty. Dla porównania w 2011 roku budżet państwa przekazał Kościołowi 89 mln zł, w 2023 roku 216 mln zł, a w 2024 będzie to aż 257 mln zł.

Jedną z obietnic Koalicji Obywatelskiej była likwidacja Funduszu Kościelnego. Ugrupowanie Tuska zapisało ją w "100 konkretach na pierwsze 100 dni rządu". Jasno deklarowało, że chce skończyć z przekazywaniem Kościołowi katolickiemu pieniędzy z budżetu państwa. W środę premier Donald Tusk ogłosił powołanie zespołu międzyresortowego, który przystąpi do pracy nad zmianą finansowania Funduszu Kościelnego. - Zespół ministrów przyjął na siebie zobowiązanie zakończenia prac i wprowadzenia nowego systemu na rok 2025 - powiedział premier.

– Od dawna mówi się o uporządkowaniu pewnych spraw – mówiła w "Poranku Radia TOK FM" siostra Barbara Radzimińska, rzeczniczka Kongresu Katoliczek i Katolików, nazywana też "siostrą w jeansach". - Myślę, że Kościołowi dobrze zrobi ten porządek. Z perspektywy wieczności patrząc, ubóstwo nigdy nie zrobiło Kościołowi źle – zauważyła gościni TOK FM. S. Radzimińska dodała, że "Jezus urodził się ubogi i nie umarł najbogatszy".

Rzeczniczka Kongresu Katoliczek i Katolików, powołując się na słowa papieża Benedykta XVI, podkreśliła, że "Kościołowi ubóstwo i prześladowania wbrew pozorom zawsze robiły dobrze, oczyszczały i przywracały to, co istotne".

W czwartek w TOK FM kard. Grzegorz Ryś przekonywał, że podstawą funkcjonowania kościoła w Polsce jest ofiarność wiernych. Metropolita łódzki zaapelował o to, aby zmiany dotyczące funduszu były ogłaszane po konsultacjach ze stroną kościelną. Ze stanowiskiem arcybiskupa zgodziła się gościni TOK FM. - Myślę, że w Kościele jest mnóstwo ludzi, którzy chcą dobrej przemiany i uporządkowania tych spraw. A istniejące patologie nie są aż taką większością, ale wymagają uporządkowania. Co nie znaczy, że nie można tego zrobić w sposób wspólny i dialogowy – podkreśliła siostra Radzimińska.

Zdaniem rzeczniczki Kongresu Katoliczek i Katolików "głębsze zmiany są trudne, co nie znaczy, że nie należy ich podejmować i próbować dojść do jakiegoś porozumienia". - Myślę, że to konieczne. Polska będzie zmierzać w tę stronę i musimy to zaakceptować, że to jednak świeccy będą odpowiadać za Kościół i go utrzymywać. Kościół nie musi się bać tej zmiany - podsumowała s. Radzimińska.