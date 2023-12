Donald Tusk o petardach w Sylwestra. "Zdecydowanie odradzam"

Zobacz wideo Robert Biedroń w Poranku Radia TOK FM ze studia w Strasburgu

Na udostępnionym na platformie X i na Facebooku nagraniu widać szefa rządu siedzącego na podłodze i bawiącego się z psem. - Co jako premier odradzam robić w Sylwestra? Odpalać petardy przy tych, którzy się boją - słyszymy na filmiku. Zdecydowanie odradzam - dodał Tusk.

REKLAMA

Wcześniej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wystosowało komunikat ostrzegający przed zagrożeniami związanymi z Sylwestrem. RCB zwraca uwagę na niebezpieczeństwa związane ze spożywaniem alkoholu, odpalaniem fajerwerków, oraz na ochronę zwierząt.

"Jeżeli chcemy uatrakcyjnić ten wyjątkowy sylwestrowy wieczór fajerwerkami, musimy pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa. Wszystkie petardy i fajerwerki powinniśmy kupować tylko w sprawdzonych i rzetelnych sklepach w oryginalnych opakowaniach z instrukcją obsługi w języku polskim. Przed odpaleniem powinniśmy sprawdzić czy ten produkt jest kompletny, nieuszkodzony, czy nie ma wad fabrycznych (pęknięcia, wybrzuszenia, wgniecenia). Jeżeli takie zauważymy, pod żadnym pozorem nie możemy odpalać takiego ładunku" - ostrzega RCB.

"Zachęcamy oczywiście do porzucenia tej tradycji odpalania fajerwerków na Sylwestra, ale jeżeli ktoś chciałby mimo wszystko uatrakcyjnić swój wieczór kolorami na niebie pamiętajmy, aby chronić nasze zwierzęta przed błyskiem i hukiem. Musimy pamiętać, że Sylwester to dla nich bardzo stresujący dzień, jeden z najbardziej stresujących w ciągu roku. Ten huk fajerwerków może wywołać u nich strach, panikę. Huk zwiększa stres i przez to zwierzęta mogą stać się agresywne, szukając schronienia mogą nawet uciec. Zapewnijmy im komfortowe warunki, bezpieczeństwo i odizolowanie od tych czynników zewnętrznych, które mogą powodować u nich strach" - apeluje RCB.

Posłuchaj:

To nie wszystko, co mamy dla Ciebie w TOK FM Premium. Spróbuj, posłuchaj i skorzystaj z oferty "taniej na zawsze". Wejdź tutaj, by znaleźć szczegóły >>