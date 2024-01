"Teleexpress" po nowemu. Wiemy, kiedy Maciej Orłoś wróci do TVP

Maciej Orłoś napisał w mediach społecznościowych, kiedy wróci do prowadzenia popularnego programu informacyjnego "Teleexpress". - To nie jest fotomontaż. Dziś próby, jutro o 17 pierwszy po przerwie Teleexpress. Do zobaczenia - napisał Maciej Orłoś w portalu X, a wpis okrasił swoim zdjęciem na planie "Teleexpressu". Zatem oficjalny powrót Macieja Orłosia do TVP nastąpi w czwartek o godzinie 17 w programie "Teleexpress" w TVP1.

Maciej Orłoś wraca do TVP

Maciej Orłoś był przez wiele lat związany z TVP. Chociaż swoją karierę zaczynał jako aktor. Od 15 czerwca 1991 do 31 sierpnia 2016 był prowadzącym program informacyjny "Teleexpress". W czerwcu 1998 prowadził weekendowe wydania "Wiadomości" TVP. Maciej Orłoś prowadził też programy kulturalne w TVP.

Po dość burzliwym rozwodzie z TVP trafił do telewizji Wirtualna Polska. Maciej Orłoś pracował tam do 2018 roku, następnie rozpoczął działalność w serwisie YouTube. Współpracował też z Radiem Nowy Świat i Radiem ZET.