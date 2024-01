W sobotę w Kościele katolickim przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, nazywana także Epifanią lub świętem Trzech Króli. W wielu miastach uroczystość świętowana jest w formie orszaku trzech królów - barwnego pochodu, w czasie którego przedstawiane są sceny biblijne. Pierwszy Orszak Trzech Króli w Polsce ruszył w roku 2009.

W sobotę orszaki przejdą ulicami 800 miast w kraju i za granicą.

Hasłem tegorocznego wydarzenia są słowa "W jasełkach leży!", zaczerpnięte z XVII- wiecznej kolędy "Nowy rok bieży". Nawiązują one do 800. rocznicy pierwszych jasełek zaaranżowanych przez św. Franciszka z Asyżu, które odbyły się w miejscowości Greccio we Włoszech. W tamtych czasach żłóbek nazywano jasłem.

W Warszawie stajenka będzie w tym roku umiejscowiona na Placu Zamkowym.

"Dzięki temu będziemy mogli do godz. 20.00 wspólnie kolędować, wydłużając tym samym radość świętowania uroczystości Trzech Króli. Na scenie wystąpi 125 artystów, w tym m.in. góralska rodzina Dudzików, Dariusz Malejonek, Chór Centrum Myśli Jana Pawła II, zespół muzyczny - Grupa Kumran, Zofia Sydor, Anna Szaja, Karol Makowski i Agnieszka Musiał" - powiedział PAP przewodniczący Fundacji Orszak Trzech Króli Piotr Giertych.

W stolicy wydarzenie rozpocznie się przed godz. 12.00 wędrówką Maryi brzemiennej i Józefa, którzy wyruszą na osiołku spod pomnika Mikołaja Kopernika na Krakowskim Przedmieściu, do stajenki na Placu Zamkowym. W sposób symboliczny organizatorzy chcą w ten sposób ukazać ich podróż do Betlejem, gdzie - jak czytamy w Ewangelii - udali się na zarządzony przez Cezara Augusta spis ludności.

W tym samym czasie - o godz. 12.00 kard. Kazimierz Nycz poprowadzi na placu Zamkowym modlitwę Anioł Pański.

Orszak Trzech Króli w Warszawie. W niebo zostanie wypuszczony biały gołąb

Na trasie przemarszu świętej Rodziny zobaczymy gospodę, która nie przyjęła Maryi brzemiennej i Józefa i dwór Heroda, króla, który nie mógł znieść wieści o nowonarodzonym królu żydowskim. W trakcie drogi będzie można usłyszeć polskie kolędy.

"Na znak radości z narodzin Jezusa Chrystusa, św. Józef wypuści w stajence białego gołębia. W ten sposób nawiążemy do trwających na świecie konfliktów zbrojnych, apelując o pokój" - powiedział Giertych.

Świętą rodzinę zagra małżeństwo, które adoptowało siedmioro dzieci. "Po 18 latach doczekali się biologicznego, które w tym roku podczas orszaku zagra Nowonarodzonego Jezusa" - zwrócił uwagę Giertych.

Przed godz. 13.00 orszak trzech monarchów z Azji, Afryki i Europy dotrze na plac Zamkowy. "W tym roku wyruszy on spod pomnika Kopernika. Królowie będą jechać warszawskim omnibusem, czyli tzw. tramwajem konnym" - powiedział Giertych.

Mędrcom oprócz dworów będą towarzyszyć rycerze i wojownicy. Zgodnie z tradycją w czasie wędrówki będą ich atakować diabelskie ordy pragnące zwieść wędrujących z drogi do Betlejem.

Na czele orszaku będzie szedł gwiazdor z gwiazdą, za nim kolędnicy z wesołym turoniem, następnie mali pastuszkowie i aniołki.

Punktem kulminacyjnym wydarzenia będzie pokłon pasterzy i trzech królów.

Królowie reprezentują ludy na trzech kontynentach, więc zaśpiewają Jezusowi kolędy w swoich rodzimych językach, a następnie złożą pokłon, uznając Jezusa za Króla i Zbawiciela, za Najwyższego Kapłana, ofiarując Mu mirrę - znak cierpienia i symbol proroctwa, kadzidło - znak modlitwy i symbol kapłaństwa oraz złoto - dar czystego serca i symbol królewskiej misji.

W stolicy orszakowi azjatyckiemu towarzyszyć będą dwa smoki wędrujące tanecznym krokiem. Wraz z orszakiem europejskim maszerować będzie legion rzymski, z kolei przed orszakiem afrykańskim ujrzymy karawanę pluszowych wielbłądów. Za dworzanami, rycerzami i wojownikami będzie jechał pojazd królewski z Kacprem XVI, królem Europy, Melchiorem XVI, królem Azji i Baltazarem XVI, królem Afryki.

Po oddaniu hołdu Nowonarodzonemu Jezusowi obecni na placu zatańczą poloneza do melodii kolędy "Bóg się rodzi". Następnie zaplanowane jest wspólne kolędowanie do godz. 20.00.

W tym roku organizatorzy planują wesprzeć pierwsze na Litwie hospicjum dziecięce im. Bł. Księdza Michała Sopoćki, prowadzone przez polską siostrę Michaelę Rak. To miejsce nazywane jest "Mostem do Nieba" bądź "Betlejem Miłosierdzia".

Pierwszy orszak trzech króli w Polsce ruszył w 2009 r. W tym roku orszaki zostaną zorganizowane w 800 miastach w kraju i w kilku poza jej granicami. Wyruszą w USA (Niles), w Niemczech (Monachium i Neviges), we Francji (Lissieu), a także w Afryce w miejscowości Nyakinama w Rwandzie, w Burhynyi w Demokratycznej Republice Konga, w Esseng w Kamerunie, w Zambii w Lusace i w mieście Mansa.

