Wysokie zarobki w Polskim Radiu dla gwiazd pisowskiej propagandy. Stację traktowali "jak bankomat"

Okazuje się, że ujawnione niedawno gigantyczne pensje dziennikarzy, którzy w czasach rządów PiS pracowali w TVP, były tylko częścią dochodów gwiazd dobrej zmiany. Jak poinformował Onet, sowite wynagrodzenia czekały na te osoby także w Polskim Radiu. Choć zwykle pojawiali się w radiowych redakcjach tylko na kilkadziesiąt minut, by przeprowadzić wywiad z politykami.

Rekordzistą był związany z TVP Info Adrian Klarenbach, który do telewizyjnych wynagrodzeń w wysokości 25 tys. zł. miesięcznie, dorzucił w 2023 roku jeszcze 230 tys. złotych z publicznego radia. To było honorarium za rozmowy z politykami, w których dziennikarz za każdym razem chwalił pisowską władzę i ich decyzję i krytykował wszystko, co miało jakikolwiek związek z ówczesną opozycją.

Również Michał Rachoń i jego żona Katarzyna Hejke za wywiady i krótkie audycje na kilku antenach Polskiego Radia zarobili w ciągu poprzedniego roku odpowiednio 76 i 83 tys. złotych. Również 83 tys. trafiło na konto Tadeusza Płużańskiego związanego z TVP Info i Telewizją Republika szefa redakcji dwumiesięcznika "Nasza Historia". Niewiele mniej (81 tys. złotych) otrzymał związany z tygodnikiem "Sieci" Jerzy Jachowicz.

Lista prawicowych dziennikarzy i publicystów, którzy za swe krótkie systematyczne wizyty w Polskim Radiu zarabiali relatywnie znacznie więcej niż etatowi dziennikarze tych rozgłośni, jest długa. Znaleźli się na niej: Dorota Kania - 65 tys., Stanisław Janecki - 54 tys., Jan Pietrzak - 38 tys.

Nagrody za złe wyniki

- Polskie Radio traktowali jak bankomat na drobne wydatki - powiedział Onetowi jeden z pracowników radia. - Adrian Klarenbach wpadał tu rankiem, prowadził kilkunastominutową rozmowę i jechał do pracy w TVP. Państwo Rachoniowie czy Dorota Kania też przecież nie spędzali w radiu więcej niż godzinę, z czego na antenie bywali po kilkanaście minut - opowiadał.

Niektóre z wymienionych w tekście osób przyjmowały radiowe etaty i wtedy ich pensje również były rekordowe. Przykładem może być Dawid Wildstein, który został wicedyrektorem Trójki w maju 2022 roku, czyli wtedy, gdy stacja coraz bardziej traciła słuchaczy) i pobierał rekordową pensję 30,8 tys. zł.

Podobne pieniądze co miesiąc otrzymywała Agnieszka Kamińska, prezes Polskiego Radia, która mimo coraz gorszych wyników (zwłaszcza Trójki) rokrocznie pobierała wielotysięczne nagrody. W 2020 roku było to 74 tys., rok później już 139 tys., a w 2022 roku nagroda wyniosła - 81 tys. zł.