Zobacz wideo

Sąd Najwyższy stwierdził ważność wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych 15 października 2023 r. Decyzja zapadła jednogłośnie.

REKLAMA

Zgodnie z przepisami o ważności wyborów do Sejmu i Senatu rozstrzyga cały skład Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, na podstawie sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej z wyborów i opinii trójkowych składów co poszczególnych protestów.

Uchwałę w tej sprawie SN ma obowiązek wydać nie później niż 90 dniu po dniu wyborów, na posiedzeniu jawnym z udziałem Prokuratora Generalnego i przewodniczącego PKW. W posiedzeniu może brać udział publiczność i media.

Przed podjęciem takiej uchwały SN musi rozpoznać wszystkie protesty wyborcze. Termin na wnoszenie takich protestów upłynął 25 października. Jak wówczas informowano, na końcówkę października było zarejestrowanych blisko 900 protestów wyborczych. Ostatecznie miało ich wpłynąć prawie 1200.

To nie wszystko, co mamy dla Ciebie w TOK FM Premium. Spróbuj, posłuchaj i skorzystaj ze specjalnej oferty. Wejdź tutaj, by znaleźć szczegóły >>

REKLAMA

Czy orzeczenie neosędziów jest wiążące?

Sprawę rozpatrzyła więc Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która w całości obsadzona jest tak zwanymi neosędziami. O wadliwości ich powołania wypowiedziały się organy europejskie. Przypomnijmy, że w grudniu 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że "skład orzekający Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego RP nie jest niezawisłym i bezstronnym sądem ustanowionym uprzednio na mocy ustawy.

Jak ocenił w rozmowie z TOK FM Wojciech Hermeliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, mimo tego orzeczenie SN jest wiążące. -Nie ma żadnego organu nadzorczego, który mógłby tę decyzję podważyć. I w sumie cóż, już w 2019 roku ta nowa izba orzekła o ważności wyborów i nikt tego nie podważył, bo nie ma jak. W 2020 roku w wyborach prezydenckich też ta izba orzekła, że wybory są ważne. I też nikt tego skutecznie nie kwestionował - zauważył.

7 grudnia Sąd Najwyższy stwierdził ważność referendum z 15 października, w którym Polacy odpowiadali m.in. na pytania o wyprzedaż majątku państwowego i likwidację bariery na granicy z Białorusią. Ponieważ frekwencja w referendum wyniosła 40,91 proc., jego wyniki i tak nie były wiążące.