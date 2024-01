Kto powinien finansować Kościół? Trzy-czwarte Polaków nie ma wątpliwości [SONDAŻ]

Zobacz wideo

W sondażu IBRiS zrealizowanego na zlecenie Radia ZET zapytano respondentów, czy zgadzają się ze stwierdzeniem, że Kościół katolicki powinni finansować wierni. 75 proc. Polaków uważa, że tak (odpowiedzi "zdecydowanie tak" - 43,7 proc. i "raczej tak" - 31,3 proc.).

REKLAMA

18,7 proc. nie zgadza się z tym stwierdzeniem (odpowiedzi "raczej nie" - 12 proc. i "zdecydowanie nie" - 6,7 proc.). Ponad sześć procent badanych nie ma w tej sprawie zdania.

Jak czytamy na stronie Radia ZET, zdecydowana większość zwolenników koalicji rządzącej w Polsce - 95 proc. - uważa, że to wierni powinni finansować duchownych. Wyborcy Zjednoczonej Prawicy są podzieleni - 49 proc. z nich zgadza się na takie rozwiązanie, przeciwnego zdania jest 38 proc. badanych, deklarujących głosowanie na Zjednoczoną Prawicę.

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 1069 dorosłych Polaków w dniach 5-8 grudnia ub.r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo.

Posłuchaj:

REKLAMA

To nie wszystko, co mamy dla Ciebie w TOK FM Premium. Spróbuj, posłuchaj i skorzystaj z oferty "taniej na zawsze". Wejdź tutaj, by znaleźć szczegóły >>