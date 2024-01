Sędzia krytykuje tajne spotkanie Dudy z Manowską. "To powinno się dziać przy otwartej przyłbicy"

Zobacz wideo

Jeden Sąd Najwyższy, dwie izby i dwa inne orzeczenia. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego stwierdziła w czwartek, że wygaszenie mandatu poselskiego Mariuszowi Kamińskiemu przez marszałka Sejmu było zasadne i odrzuciła odwołanie polityka w tej sprawie. Jednocześnie sędziowie Izby Pracy uznali, że orzeczenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej z 5 stycznia w tej samej jest nieważne.

Powołana przez Prawo i Sprawiedliwość Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie jest sądem uznawanym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jednak to jej orzeczenie sprzed tygodnia za ważne uważa I prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Manowska. I zarzuca prezesowi Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych bezprawne działania.

Na zarzuty skierowane pod swoim adresem odpowiedział w "Poranku Radia TOK FM" dr hab. Piotr Prusinowski. Sędzia Sądu Najwyższego i prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zauważył, że status Manowskiej jest taki sam jak sędziów zasiadających w izbie kontroli nadzwyczajnej. Ona także jest neosędzią. - Więc cóż ma powiedzieć... Ta izba nie jest sądem. A produkty, które z niej wychodzą, nie mogą mieć rangi orzeczeń, wyroków, postanowień wydawanych w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej - podkreślił w rozmowie z Karoliną Lewicką.

Prezydent Duda "prywatnie" spotkał się z I prezes Sądu Najwyższego

W poniedziałek wieczorem prezydent Andrzej Duda miał spotkać się z prof. Małgorzatą Manowską, aby szukać "koła ratunkowego" w sprawie skazanych prawomocnym wyrokiem w aferze gruntowej Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

O tym nieoficjalnym spotkaniu poinformowała "Gazeta Wyborcza". Według dziennikarzy prezydent udał się do domu I Prezes Sądu Najwyższego. Dominika Wielowieyska, która śledziła jadącą tam prezydencką kolumnę, opisywała, jak wizytę starano się ukryć. - Samochód wjechał na posesję. Kolumna SOP wycofała się na pobliską pętlę, żeby nikt nie widział - relacjonowała w TOK FM.

Politycy PiS-u nie widzą w tym żadnego problemu. Inaczej patrzy na to sędzia Prusinowski. - Generalnie sędziowie nie powinni rozmawiać z politykami. Natomiast w przypadku osób, które pełnią obowiązki prezesów Sądu Najwyższego, pewien kontakt z politykami jest nieunikniony - przyznał.

Od razu jednak zastrzegł, że spotkania z politykami powinny być bardzo ostrożne. - Jeżeli w ogóle mają się odbywać, to powinno się to dziać przy otwartej przyłbicy, w gabinetach prezesów sądów gdzie to jest wszystko klarowne, czytelne. Można prześledzić na monitoringu, że ktoś wszedł, wyszedł, o której. W takich spotkaniach powinny też według mnie uczestniczyć inne osoby. Po to właśnie, aby ktoś mógł zaświadczyć, jeśli będzie jakakolwiek wątpliwość co do tego, o czym ta rozmowa była - argumentował prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN.

Zdaniem gościa TOK FM sędziowie mogą rozmawiać z politykami tylko o sprawach związanych z sądownictwem. A nie związanych z konkretnymi sprawami. - Jeśli ja się spotkam z politykami to takie standardy zawsze są dochowywane - podsumował sędzia Prusinowski.

