Minister Bodnar podkreślił, że będzie starał się doprowadzić do tego, aby prokuratura stała się niezależnym organem, działającym na rzecz obywateli w kontekście ścigania przestępczości oraz stania na straży praworządności.

- Do końca tego tygodnia przedstawię założenia do ustawy, która będzie rozdzielała urząd ministra sprawiedliwości oraz prokuratura generalnego - przekazał.

Wyjaśnił, że w tym czasie pełniącym obowiązki prokuratura krajowego będzie Jacek Bilewicz. - Natomiast w tym okresie najbliższych dwóch miesięcy, bo na ten okres pan prokurator Bilewicz został powołany do pełnienia tej funkcji, będziemy przeprowadzali otwarty konkurs na stanowisko prokuratora krajowego - poinformował.

Zastępcy prokuratora generalnego skarżą się do przewodniczącej KE

Zastępcy prokuratora generalnego skierowali list do przewodniczącej Komisji Europejskiej i europarlamentarzystów o podjęcie stosownych działań mających na celu zapobieżenie naruszeniom przepisów prawa w Polsce - poinformowała w poniedziałek Prokuratura Krajowa.

W swoim piśmie wskazali, że w ostatnich latach przedstawiciele Komisji Europejskiej wielokrotnie zwracali uwagę na kwestie związane z przestrzeganiem praworządności w Polsce, natomiast - jak podkreślili - Komisja milczy "w sytuacji, gdy ta praworządność jest ostentacyjnie łamana".

W piątek Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że przywrócenia prokuratora Dariusza Barskiego do służby czynnej w 2022 r. dokonano bez podstawy prawnej. Jak podało MS, powoduje to, że od 12 stycznia br., nie będąc już w służbie czynnej, nie spełnia on przesłanek do bycia Prokuratorem Krajowym i od piątku nie pełni tej funkcji. Resort sprawiedliwości przekazał też, że Prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Bilewicz został pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego. Decyzjom Bodnara sprzeciwiają się jednak zastępcy Prokuratora Generalnego.

Zastępcy PG w liście podkreślili, że "w każdym demokratycznym kraju rząd ma prawo do podejmowania inicjatyw ustawodawczych zmieniających kształt i skład organów państwa, jednak musi się to odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa".

- Działania podjęte przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Adama Bodnara, będące próbą usunięcia ze stanowiska I Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego wbrew przepisom prawa - art. 14 par 1 ustawy Prawo o prokuraturze, przewidującego zgodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na odwołanie Prokuratora Krajowego i zastąpienie go nieistniejącą ustawowo funkcją "pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego" wytwarzają stan destabilizacji pracy prokuratury w Polsce.

Autorzy listu podkreślili, że "zamach na jedną z najważniejszych instytucji w państwie, jaką jest prokuratura, godzi w podstawy demokratycznego państwa prawa i niezależność prokuratorów oraz prowadzi do chaosu i paraliżuje funkcjonowanie tej instytucji w okresie napiętej sytuacji międzynarodowej, gdy przedmiotem ważnych postępowań są akty sabotażu i działalność obcych wywiadów".