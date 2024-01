Zobacz wideo Rutka: "TVP pieniędzy ma do końca tego miesiąca"

Wtorek pogodny jest w centrum i na wschodzie kraju. Dużo przejaśnień występuje także nad morzem.

Natomiast na północnym wschodzie, na południu i południowym zachodzie Polski, jak przekazała Ewa Łapińska z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zachmurzenie jest duże i pojawiają się przelotne opady śniegu, krupy śnieżnej, które będą stopniowo zanikały.

Termometry wskazały już maksymalne temperatury. -2 stopnie Celsjusza były w Suwałkach, ok. -4 stopni w centrum kraju, a najcieplej na południu, w rejonie Opola, Dolnego Śląska. Tam temperatura wzrosła do zera stopni. Teraz już stopniowo, z każdą godziną, będzie spadała - powiedziała synoptyk IMGW.

Wiatr jest słaby w centrum, umiarkowany na południu i północy, chwilami porywisty. W strefach opadów śniegu wiatr powoduje zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy z wtorku na środę najmniej opadów śniegu zapowiadanych jest na północnym wschodzie. Natomiast od zachodu do centrum kraju będzie się przemieszczała strefa opadów śniegu. - To będą słabe opady. Śniegu dopada do 2-3 cm - oceniła synoptyk IMGW. Dodała, że tam prognozowane jest zachmurzenie zmienne, duże z większymi przejaśnieniami.

Na północnym wschodzie, gdzie będzie najwięcej pogodnego nieba, noc zapowiada się bardzo mroźnie. W Suwałkach temperatura wpadnie do -16 stopni Celsjusza, w ich okolicy nawet do -18 stopni Celsjusza. Południowa Polska, rejony podkarpackie, też z chłodem. Tam w najchłodniejszym momencie nocy minus -13, -12 stopni Celsjusza.

W centralnej Polsce będzie już cieplej. Najniższa temperatura wyniesie między -8 a -5 stopni Celsjusza. Na krańcach zachodnich powinno być najcieplej. Tam minus -3, -4 stopnie Celsjusza. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, przeważnie południowy, południowo-zachodni. Nie powinien dokuczać.

