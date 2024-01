Zobacz wideo

Prezydent Andrzej Duda od poniedziałku bierze udział w 54 Światowym Forum Ekonomicznym w szwajcarskim Davos.

Podczas wtorkowej konferencji prezydent przekazał, że tematem, który koncentruje uwagę uczestników Forum Ekonomicznego, jest wojna tocząca się w Ukrainie. - W tym kontekście dla mnie kwestia bezpieczeństwa RP, naszej części Europy ma, z punktu widzenia tych debat i dyskusji, spotkań, w których ja tutaj uczestniczę, które prowadzę, znaczenie zupełnie fundamentalne - zaznaczył Duda.

Rozmowa z sekretarzem generalnym NATO

Poinformował, że obecność na Forum Ekonomicznym w Davos rozpoczął od spotkania z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

- Rozmawialiśmy oczywiście o tych sprawach właśnie najważniejszych, czyli z jednej strony o zagrożeniu, jakie stwarza dla Polski rosyjska agresja na Ukrainę - wyjaśnił. Jako przykład podał ostatnią sytuację, kiedy rosyjska rakieta wleciała w polską przestrzeń powietrzną.

- Mówiłem sekretarzowi generalnemu o tym, że pokazuje to na oczywistą konieczność wzmacniania bezpieczeństwa Polski, obecności systemów strzegących naszego nieba, naszej przestrzeni powietrznej - zaznaczył Duda. Dodał, że Polska jest w trakcie budowania trójwarstwowego systemu ochrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej naszego kraju.

Prezydent przekazał, że rozmowa ze Stoltenbergiem dotyczyła także zbliżającego się jubileuszowego szczytu NATO w Waszyngtonie. - Już w tej chwili trwają przygotowania do tego szczytu, trwają dyskusje na temat tego, jakie będą postanowienia tego szczytu. Dla nas oczywistym dążeniem jest to, aby kolejne kroki prowadziły do wzmocnienia naszego bezpieczeństwa, wzmocnienia obecności NATO tutaj, w tej części Europy, na wschodniej flance NATO - podkreślił.

Zaznaczył, że Polska będzie dążyła do tego, aby na wschodniej flance było więcej oddziałów sił sojuszniczych i aby ich stopień gotowości, także do przemieszczenia się na ewentualne terytorium zagrożone, był coraz większy.

Prezydent przekazał, że rozmowa dotyczyła także sytuacji w Ukrainie oraz tego, jak aktualnie wygląda poziom wsparcia, który jest przekazywany przez kraje NATO.

Jak podkreślił prezydent, nie zabrakło także rozmów na temat sytuacji politycznej w naszym kraju. Andrzej Duda przekazał, że przywódcy innych państw są zainteresowani tym tematem. - Ja na te pytania odpowiadam - doprecyzował. Następnie powtórzył, że obecna koalicja rządząca dopuściła się "całego szeregu naruszeń Konstytucji", a Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika po raz kolejny nazwał "więźniami politycznymi". - Jeżeli przebywają w więzieniu w związku ze swoimi poglądami politycznymi to jakimi są więźniami? (...) Są więźniami politycznymi - wyjaśnił.

- Zostali skazani za swój pogląd polityczny. Ja ich ułaskawiłem, mimo to determinacja była tak ogromna, że zlekceważono moje ułaskawienie, mimo że zostało potwierdzone trzema orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego - powiedział.

W poniedziałek 15 stycznia rozpoczęło się 54 Światowe Forum Ekonomiczne w Davos. W szwajcarskim kurorcie obradować będą przez najbliższe dni przedstawiciele państw i rządów, w tym ponad 40 ministrów spraw zagranicznych. Do głównych tematów obrad należą sposoby zakończenia wojen w Strefie Gazy i na Ukrainie. Organizatorzy przyznają, że kontekst geopolityczny forum jest dziś trudny, jak nigdy dotąd.