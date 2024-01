Piotr Maślak żegna się ze słuchaczami TOK FM. Wiemy, kto go zastąpi

Zobacz wideo

- Kłaniam się państwu w ostatnim "Pierwszym śniadaniu w TOK-u". Przychodzi taki czas w życiu każdego człowieka, że trzeba podejmować wyzwania, czelendżować samego siebie. Z wiekiem jest coraz trudniej. Ja jestem właśnie na takim etapie - powiedział rano do słuchaczy i słuchaczek Piotr Maślak.

Piotr Maślak w piątek 19 stycznia po raz ostatni prowadzi "Pierwsze Śniadanie w TOK-u" - program publicystyczno-informacyjno-satyryczny (w skrócie PIS). Od 2012 roku audycja rozpoczynała dzień "na żywo" w radiu TOK FM i skutecznie, od godziny 5.05, budziła Polaków. Przez lata stała się pierwszym o tej porze porannym wyborem radiowym w Polsce.

- Mam to ogromne szczęście, że mimo, iż pracowałem w Radiu TOK FM ponad jedenaście lat, nie spędziłem w pracy ani minuty. A to dlatego, że ten program był moją pasją, hobby i czasem największej radości i satysfakcji. Świadomość rosnącej przez lata słuchalności zawsze traktowałem jako największe zobowiązanie. Nie mam wątpliwości, że będzie mi brakowało porannych spotkań i rozmów ze słuchaczami. Już za nimi tęsknię. Wierzę, że program zostawiam w najlepszych możliwych rękach, trzymam kciuki za Wojtka Muzala bo wiem, że nadal będą Państwo witani z zaangażowaniem, profesjonalizmem i uśmiechem. Bardzo za te jedenaście wspaniałych lat dziękuję także redakcji Radia TOK FM, a przede wszystkim moim wspaniałym wydawcom i wydawczyniom, realizatorkom i realizatorom i całej redakcji - powiedział Piotr Maślak.

Piotr Maślak rozstaje się z TOK FM

Piotr Maślak to polski dziennikarz radiowy i telewizyjny. Ukończył dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Swoją przygodę z mediami zaczął od redakcji Polskiego Radia w Opolu. Zanim trafił do TOK FM był związany także z Radio WAWA, Radiem ZET oraz Plus.

Piotr Maślak pracował też w telewizji. Najpierw w NASZA (dziś TV4), potem RTL7 (dziś TVN7). Przygotowywał też materiały do "Wydarzeń" Polsatu, pracował dla TV Puls (Puls Raport) i TVP.

W Telewizji Polskiej Maślak pracował przy programie śniadaniowym i programach informacyjnych. Przygotowywał m.in. reportaże dla "Wiadomości" w TVP 1.

Z widzami TVP Piotr Maślak pożegnał się w 2016 roku w programie "Puls Polski" w TVP Info, gdzie pracował od 2011 roku. - Bardzo porządny dziennikarz. Może zwolnili go za to, że pracował w TOK FM? Teraz powody są różne - komentowała wówczas w TOK FM Janina Paradowska z "Polityki". Po tym jak prezesem TVP został Jacek Kurski, z telewizją publiczną rozstali się też m.in. Karolina Lewicka, Justyna Dobrosz-Oracz i Piotr Kraśko.

Piotr Maślak oprócz pracy w radiu pasjonuje się szeroko rozumianą komunikacją. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie SWPS, jest także dyplomowanym trenerem biznesu, oświaty i administracji.

Nowa audycja TOK FM o świcie

Nowym gospodarzem codziennej audycji między 5:00 a 7:00 zostanie Wojciech Muzal, dotychczasowy współprowadzący „TOK360". Jej nazwa to „Pierwszy Program". Program będzie miał informacyjno-publicystyczny charakter i będzie rozpoczynać dzień "na żywo" w Radiu TOK FM. To tutaj słuchacze dowiedzą się, co ważnego wydarzy się w ciągu nadchodzących godzin oraz co istotnego wydarzyło się poprzedniego dnia. Niezmiennie, elementem tego pasma będą rozmowy na żywo ze słuchaczami. - Przede mną kolejne ambitne wyzwanie. Zamiast podsumowywać dzień, będę teraz przede wszystkim zapowiadać wydarzenia dnia w nie mniej dynamicznej formie niż w mojej dotychczasowej audycji "TOK360". Podsumowanie dnia zostawiam w najlepszych rękach mojego redakcyjnego kolegi - Adama Ozgi, za którego mocno trzymam kciuki. Zaczynam nowy rozdział. Pora ustawić budzik na nieco wcześniejszą godzinę... – komentuje Wojciech Muzal.

Od poniedziałku jedynym gospodarzem pasma "TOK360. Podsumowanie Dnia" (pon-pt: 18:00-19:20) będzie Adam Ozga.