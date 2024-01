Zobacz wideo

W 2023 roku doszło do 146 samobójstw oraz 2031 prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży do 18. roku życia - wynika z raportu Fundacji GrowSPACE. W tym drugim przypadku jest to wzrost o 150 proc. w stosunku do danych z 2020 r.

Jak podkreślił w TOK FM Dominik Kuc, to już kolejny raz, gdy liczba prób samobójczych dokonywanych przez młodych ludzi przekroczyła pułap 2 tys. - To niespotykane w historii raportowania i drugi rok z rzędu, kiedy te dane są tak alarmujące - poinformował przedstawiciel Fundacji GrowSPACE.

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży drastycznie pogorszyło się podczas pandemii COVID-19. W ocenie gościa TOK FM lockdown, choć pełnił w tym przypadku funkcję katalizatora, bezpośrednich przyczyn należy upatrywać w czymś innym. - Do tych przyczyn należą m.in. przemoc rówieśnicza, problemy w rodzinie i kryzysy zdrowia psychicznego. To trzy główne czynniki, które w swoich danych podaje też policja - mówił rozmówca Mikołaja Lizuta.

Kuc powołał się również na dane, według których zaufanie do psychologów szkolnych ma jedynie 5 proc. uczniów. Ten niski wynik - mimo wszystko - gościa TOK FM nie dziwi. - Jeżeli młody człowiek już od szkoły podstawowej słyszy: "Do psychologa szkolnego pójdziesz za karę", "Gdy masz depresje, to idź pobiegać - na pewno ci przejdzie. A tak w ogóle to musisz skupić się na nauce", to takie komunikaty sprawiają, że później na etapie szkoły średniej już nie będzie chciał szukać pomocy - ocenił.

Psycholog w każdej szkole. "Nawet na kilka godzin"

Do treści raportu Fundacji na antenie TOK FM odniosła się również Paulina Piechna-Więckiewicz. Jak gorzko stwierdziła wiceministra edukacji, tak wysoki wskaźnik prób samobójczych wśród młodych ludzi był do przewidzenia. - Już wcześniej wiedzieliśmy, że mamy szansę pobić ten niechlubny rekord i to się stało - powiedziała.

Piechna-Więckiewicz, która w rządzie obejmuje również stanowisko pełnomocniczki ds. zdrowia psychicznego uczniów i uczennic, zadeklarowała, że poprawa kondycji psychicznej dzieci i młodzieży to "jeden z priorytetów". - Będę rozmawiać z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Psychologów, z samorządowcami i ekspertami - przekazała.

Rozmowy mają dotyczyć w szczególności niedoboru psychologów szkolnych. Bo choć ustawa mówi, że taki specjalista powinien pracować w każdej placówce, to w rzeczywistości jest ich jak na lekarstwo, pomimo że środki w budżecie na cel są.

- Musimy rozmawiać o tym, jak zachęcić psychologów do pracy. To nie są tylko kwestie finansowe, ale też warunków pracy psychologów, sprawdzania kompetencji osób, które przychodzą na etaty specjalistów i tego, jak możemy wesprzeć samorządy. To jest też kwestia sprowadzenia psychologów do małych miejscowości, nawet na kilka godzin. Rzeczywiście hasło "Psycholog w każdej szkole" nie jest jeszcze do końca realizowane, ale będziemy dążyć ku temu, żeby było realizowane. Nie wycofujemy się z tego - mówiła wiceminister edukacji w TOK FM.

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111.