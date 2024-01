WOŚP 2024. W całej Polsce rozbysło Światełko do Nieba. Zebrana kwota robi wrażenie

Zobacz wideo

Jak przekazał sztab, tuż przed "Światełkiem do Nieba", które tradycyjnie odbywa się o godz. 20, wolontariusze WOŚP zebrali ponad 106 mln zł.

W Warszawie scena, miasteczko i główne studio WOŚP powstały na błoniach PGE Narodowego i to tam o godz. 20 można było zobaczyć zwieńczające finał widowisko świetlno-muzyczne, ale wydarzenia towarzyszące finałowi WOŚP odbywały się w niedzielę w wielu miastach i miejscowościach w Polsce.

O godzinie 11.40 spod Stadionu Narodowego wyruszyli uczestnicy 18. Biegu "Policz się z cukrzycą". Udział w nim wzięli nie tylko warszawiacy, ale m.in. minister edukacji narodowej Barbara Nowacka czy wiceminister edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer. W biegu wziął też udział minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

W dniu finału w stolicy można było zwiedzić m.in. Pałac Kultury i Nauki oraz zabytkową stację filtrów Lindleya, a tramwaje Warszawskie proponowały zwiedzanie zajezdni i przejazd tramwajem-kabrioletem.

Na krakowskim rynku z kolei zorganizowano kwestę z udziałem Anny Dymnej i wolontariuszy fundacji "Mimo wszystko". W południe z bulwaru Kurlandzkiego wyruszył natomiast organizowany przez Hufiec ZHP Kraków Podgórze "Bieg Wielkich Serc".

W Łodzi jednym z głównych punktów programu tegorocznego finału WOŚP była wielka szarża, czyli parada na ul. Piotrkowskiej kilkudziesięciu jeźdźców, powozów i zaprzęgów konnych. Szereg atrakcji zaplanowano też w łódzkiej Manufakturze - m.in. fotobudkę, animacje pod okiem Łódzkich Skrzatów i Mandorii, pokazy tancerzy czy spotkanie z kierowcą rajdowym Krzysztofem Hołowczycem.

Na Kasprowym Wierchu w Tatrach, na wysokości 1987 m n.p.m., zorganizowano najwyżej położoną w Polsce kwestę WOŚP. Pieniądze zbierali m.in. pracownicy Polskich Kolei Linowych (PKL). Na licytację przeznaczyli też fragment historycznej liny nośnej kolejki wożącej turystów na tę górę.

Z Kalisza już po raz 24. przyjechała do Warszawy Wielkoorkiestrowa Sztafeta Cyklistów, by dostarczyć do studia WOŚP czek na 62 tys. zł. W zbiórkę środków zaangażowało się 120 wolontariuszy z 29 szkół powiatu kaliskiego i 8 szkół z Kalisza. W tegorocznej sztafecie na rowery wsiadło 32 zawodników – samorządowcy, urzędnicy, przedsiębiorcy i sportowcy.

We Wrocławiu koncert finału WOŚP na rynku został zainaugurowany przez prezydenta miasta Jacka Sutryka oraz konsulów honorowych ponad 20 państw i UE. W treningu prowadzonym przez wykwalifikowanych instruktorów fitness, któremu towarzyszyła zbiórka pieniędzy, wzięli udział wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek oraz współprzewodniczący Nowej Lewicy, europoseł Robert Biedroń.

Komenda Główna Policji poinformowała w niedzielę wieczorem, że 32. Finał WOŚP przebiegał bezpiecznie.

W sumie w tegorocznym Finale brało udział 120 tys. wolontariuszy; w internecie odbywało się kilkaset aukcji.

Sukienka Świątek i złoty kask Golloba i...barierka spod Sejmu. Najciekawsze licytacje

Wśród sportowych "hitów" aukcji znalazła się m.in. czerwona sukienka tenisistki Igi Świątek, koszykarskie buty Marcina Gortata, zdobiony 24-karatową złotą folią kask Tomasza Golloba czy motocykl, na którym w minionym roku Bartosz Zmarzlik wywalczył czwarty złoty medal indywidualnych mistrzostw świata. Na aukcji można było również licytować koszulkę Roberta Lewandowskiego z podpisami zawodników FC Barcelona.

Z kolei Wojsko Polskie wystawiło na licytację dwudniowe szkolenie na morzu z Marynarką Wojenną, udział w lotniczej sesji zdjęciowej "Air to Air", a także dzień szkolenia z komandosami z jednostki Agat i Formoza.

Udział w 32. Finale WOŚP brali też samorządowcy i politycy. Wylicytować można m.in. aktywny dzień z prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem czy trening tenisa z prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz.

Premier Donald Tusk przeznaczył na aukcję WOŚP automatyczny, pozłacany ołówek generała Władysława Sikorskiego, a marszałek Sejmu Szymon Hołownia - barierkę spod Sejmu.

Natomiast prezydent Andrzej Duda wystawił na aukcję zestaw filiżanek do espresso z bilecikiem z osobistą dedykacją prezydenta, a pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda - wieczorową suknię wyszywaną cekinami.

W akcję włączyła się także Polska Agencja Prasowa, która ofiarowała na licytacje trzy fotografie.

WOŚP gra na całym świecie

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra w niedzielę również za granicą, m.in. w Belgii, Wielkiej Brytanii, w Niemczech, Czechach, Francji, Hiszpanii, Japonii, Kanadzie oraz na krańcach świata - w pobliżu biegunów południowego i północnego.

Podczas 32. Finału WOŚP zbierane są pieniądze zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych, a tegoroczne hasło brzmi: "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!".

W ciągu 31 Finałów WOŚP zebrała blisko 2 miliardy złotych i kupiła 71,5 tys. urządzeń. Ostatnią zbiórkę - w styczniu 2023 roku - dedykowano walce z sepsą. Dzięki zaangażowaniu sztabów i sympatyków w 2023 r. udało się zebrać 243 259 387,25 zł.

