Będzie nowe święto w Polsce? "Warto to upamiętnić"

15 października odbyły się wybory parlamentarne, w których frekwencja wyniosła rekordowe 74 proc. Dagmara Majewska-Misiek, działaczka Ostrowskiego Spaceru Protestacyjnego "Łańcuch Światła", chce ustanowić rocznicę wyborów Dniem Społeczeństwa Obywatelskiego.

Napisała w tym celu internetową petycję do marszałka Sejmu Szymona Hołowni. "Przez wiele lat, obywatelki i obywatele protestowali na ulicach miast przeciwko łamaniu praworządności, stawali po stronie osób słabszych i wykluczanych przez władzę, walczyli o prawa człowieka, organizowali wydarzenia promujące postawę obywatelską. 15 października, poszli wreszcie tłumnie do urn wyborczych, aby powiedzieć głośne 'Nie' rządom bezprawia. Niektórzy stali na zimnie w długich kolejkach, do późnych godzin nocnych, żeby oddać swój głos" - wskazała. Dodała, że święto powinno zostać ustanowione, bo "aktywnym obywatelom to się po prostu należy".

Pod petycją podpisało się już pół tysiąca osób. Pomysł poparła posłanka Polski 2050 Barbara Oliwiecka. - Warto upamiętnić rekordową frekwencję, wyższą nawet niż podczas wyborów w 1989 roku. Ważnym argumentem jest to, że frekwencja była wysoka po obu stronach sceny politycznej. To było prawdziwe święto demokracji - argumentowała w "Rzeczpospolitej".

Inicjatywa - jak można było się spodziewać - nie zyskała uznania w oczach PiS. - Politykom od Szymona Hołowni chyba woda sodowa uderzyła do głowy. Myślą, że zanim dostali się do Sejmu, Polska była jakimś krajem bez społeczeństwa obywatelskiego - skomentował Sebastian Kaleta, były wiceminister sprawiedliwości z Suwerennej Polski. - To oddaje ich stan myślenia, że ich zwycięstwo jest manną z nieba dla wszystkich - dodał.

Nowe święto nie miałoby być dniem wolnym od pracy.

