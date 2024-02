Zostali z dziećmi w domu i zapłacili wysoką cenę. "Kogo brakuje, ten nie awansuje"

Zobacz wideo

Pan Damian jest tatą 7-letniego Konstantego i 12-miesięcznego Maksymiliana, pan Mariusz ponad 2-letniej Krysi, a pan Andrzej prawie 2-letniego Adasia. Wszyscy byli na urlopie rodzicielskim, podzielili się opieką nad swoim dzieckiem ze swoimi żonami i mówią, że udało im się w tym czasie zbudować silną więź z ich pociechą. Niestety, każdy z nich zapłacił cenę za wciąż niepopularną w Polsce decyzję, żeby ojciec dziecka dzielił się z matką urlopem rodzicielskim.

REKLAMA

Ojciec na rodzicielskim. Kogo brakuje, ten nie awansuje

Gdy Damian po raz pierwszy został tatą, miał 38 lat. Od pięciu lat razem z żoną starali się o powiększenie rodziny, gdy więc wreszcie na świat przyszedł ich długo wyczekiwany syn - Konstanty – zarówno jego żona, jak i on chcieli celebrować ten czas. - Myśleliśmy, że to będzie nasze pierwsze i ostatnie dziecko, szczęśliwie stało się inaczej, dlatego chcieliśmy przeżyć ten pierwszy rok życia Kostka wspólnie – zapewnia pan Damian.

- Nie była to decyzja z dnia na dzień. Poinformowałem wcześniej o planowanym urlopie swojego przełożonego - menadżera naszego centrum inżynierskiego – opowiada. Po 14. tygodniach urlopu macierzyńskiego żony, pan Daniel przejął opiekę nad Kostkiem.

Mój rozmówca pracował w firmie od 12 lat, był liderem dwóch zespołów, aspirującym do roli managera i pierwszym tatą w tej firmie, który poszedł na urlop rodzicielski. Po latach okazało się, że jedynym. - Od kilku kolegów z ówczesnej pracy usłyszałem: Damian, co ty z tym dzieckiem będziesz robił? Ani nie porozmawiasz, ani się nie pobawisz. Mówiłem, że będę chodzić na spacery i obserwować, jak przez ten pierwszy rok życia rozwija się mój syn - tłumaczy.

- Poza tym, że byłem liderem dwóch zespołów: zespołu programistycznego i działu testów, brałem również odpowiedzialność za inwestycje dla całego centrum inżynierskiego. Byłem bardzo zaangażowany i robiłem więcej. Po czasie usłyszałem, że podczas mojego urlopu, były zakusy zwolnienia mnie. Po powrocie zmieniła się ścieżka raportowania i jeden z zagranicznych menedżerów się wygadał - wspomina mężczyzna.

REKLAMA

Kostek przyszedł na świat w grudniu 2016 r., w marcu 2017 r. pan Damian przejął opiekę nad synkiem w ramach urlopu tacierzyńskiego, a kolejne miesiące był już na urlopie rodzicielskim. Łącznie pierworodnym opiekował się przez 9 miesięcy. Żona zaś podjęła decyzję o przejściu na bezpłatny urlop wychowawczy. W ten sposób udało im się wspólnie opiekować synem cały rok.

Do pracy miał wrócić w grudniu 2017 r., ale kolega, który żegnał się z firmą, zapytał, czy nie mógłby przejąć projektu, którym kierował. Pan Damian się zgodził i pojawił się wcześniej, jeszcze w listopadzie. - Czułem zobowiązanie wobec firmy. To była przecież moja pierwsza praca. Można rzec firma-matka. Gdy na dobre już w grudniu wróciłem do pracy, okazało się, że wszyscy liderzy zostali awansowani, oprócz mnie. Gdy zacząłem dopytywać swojego menedżera, dlaczego zostałem pominięty w awansie, usłyszałem, że ze Stanów Zjednoczonych przyjechał dyrektor i powiedział mu, kogo ma awansować, a kogo nie. Po czasie prawda okazała się inna. Podczas jednego ze spotkań z menedżerami z Polski w czerwcu lub lipcu, kiedy struktura organizacyjna miała przechodzić transformację, menedżer, który zarządzał całym centrum inżynierskim miał powiedzieć: "Kogo brakuje, ten nie awansuje" - opowiada inżynier.

Jednak o kulisach tego spotkania pan Damian dowiedział się trzy lata później, gdy złożył wypowiedzenie w firmie. - Moje odejście rozwiązało kilku osobom języki - wspomina.

Rozstanie z firmą i złożenie wypowiedzenia to zamknięcie pewnego etapu w życiu, ale także kropka nad i terapii, na którą mój rozmówca zaczął chodzić z powodu niesprawiedliwego potraktowania w pracy.

REKLAMA

- To była jedna z pierwszych prac, w której dorastałem zawodowo, rozwijałem się i szkoliłem. Włożyłem w nią wiele serca i emocji i pewnie dlatego tak bardzo zabolało pominięcie w awansie. Coś we mnie pękło i zacząłem szukać firmy i innej kulturze organizacji - mówi. - Polscy menedżerowie są czasami bardzo niedojrzali. Stwierdziłem, że chcę wydostać się z tak zarządzanej organizacji. Nie jestem typem samca alfa, żebym walczył z całym światem, przecież nie o to, też chodzi w pracy zawodowej. Stwierdziłem, że chciałbym poszukać organizacji, w której nie będę miał bezpośredniego kontaktu z osobami z Polski. Wierzę, że jest pewnie wiele dobrych polskich menedżerów i świetnych dyrektorów, natomiast ja chciałem od tego odpocząć. Od 2021 pracuję w firmie, w której raportuję do osób z zagranicy – stwierdza.

Najpierw były pochwały i podwyżka, a później pan Andrzej wziął urlop rodzicielski

Pan Andrzej [imię i niektóre informacje zostały zmienione na prośbę rozmówcy - przypis red.], informatyk, urlopem rodzicielskim z żoną podzielił się po połowie. Pani Ewa Adasia urodziła w kwietniu, zajmowała się nim do września, a następnie na 7 miesięcy opiekę przejął dumny tata.

Informatyk poza tym, że chciał uczestniczyć w rozwoju synka, na urlop rodzicielski zdecydował się z powodów finansowych. Jego żona prowadzi działalność, opłacając najniższą składkę na ZUS przez pierwsze dwa lata (tzw. preferencyjny ZUS dla osób rozpoczynających działalność) – na urlopie macierzyńskim, a później rodzicielskim otrzymywałaby 1 tys. zł.

REKLAMA

O pracę pan Andrzej był spokojny. Tuż przed pójściem na urlop rodzicielski dostał podwyżkę, był chwalony, osiągał sukcesy. Jednak cztery miesiące po powrocie do pracy, czekała go niemiła niespodzianka. Nie przedłużono mu umowy. Jeszcze w maju 2022 roku zapewniano go, że wysoko oceniają jego pracę i kolejna umowa będzie na czas nieokreślony, w 2023 roku rzeczywistość okazała się inna.

- Co mi pozostało? Zacząłem szukać pracy. Po miesiącu dzwoni do mnie były szef i mówi: Mamy dla ciebie pracę. Wziąłem. Umowa? Na rok - opisuje tata Adasia. A przecież zgodnie z prawem powinna być już na czas nieokreślony.

- Moja żona jest w drugiej ciąży, termin mamy na maj. I pewnie sytuacja znowu się powtórzy, znowu nie przedłużą mi umowy, a my nie mamy już siły - mówi z rezygnacją w głosie.

Żona pana Andrzeja, Ewa już niebawem urodzi, więc informatyk może wziąć urlop rodzicielski dopiero w lipcu lub sierpniu. - Moja umowa już wkrótce się kończy, więc możemy stracić wszelkie świadczenia. Żona siedzi teraz z kalendarzem w ręku i wylicza, kiedy najlepiej rodzić. Przed terminem – źle, po terminie jeszcze gorzej. Szkoda, że nie nagrałem rozmowy w ZUS-ie, bo umówiłem się na teleporadę i pani co chwilę musiała albo dzwonić do przełożonego, albo mówiła, że oddzwoni. Nie była w stanie mi pomóc. A gdy moja żona zadzwoniła kolejnego dnia, otrzymała całkiem sprzeczne informacje. Ojciec na rodzicielskim to wciąż nowość dla ZUS-u - irytuje się mój rozmówca.

REKLAMA

Pan Andrzej nie ukrywa, że stracił już serce dla firmy, w której już raz potraktowano go nieuczciwie. Jest świadomy, że przechodząc na przełomie lipca i sierpnia na urlop rodzicielski, straci zatrudnienie. Jeśli natomiast zdąży ze złożeniem wszystkich dokumentów w ZUS-ie, będzie otrzymywał 70 lub 81.5 proc. wynagrodzenia od państwa.

Jednak stres związany z niepewnością finansową wzmaga także chaos informacyjny, który panuje w ZUS-ie. - W Polsce temat urlopów rodzicielskich jest jeszcze za mało przepracowany. Za mało ludzi poszło na takie urlopy i za mało jest konkretnych przypadków. Od jednej z pań usłyszałem: Miałam mało przypadków, w których ojcowie byli tak bardzo zaangażowani w opiekę nad dzieckiem jak pan. To zazwyczaj kobieta spędza z maluszkiem większość takiego urlopu. Niestety, to się jeszcze w naszym społeczeństwie nie zmieniło. Ludzie niechętnie dzielą się opieką nad dziećmi. I muszę powiedzieć, że odczuwam to też w rodzinie. Moi rodzice, ciocie i wujkowie dziwią się, że jestem takim aktywnym tatą. Że nie jedno pomaga drugiemu, ale wspólnie wychowujemy naszego Adasia. A nasz syn na pytanie, czy woli iść na spacer bądź poczytać bajkę z mamą czy z tatą, zawsze odpowiada: Mama i tata. I to jest niesamowicie piękne - mówi.

Kadrowcy w dwóch firmach mieli ciężki orzech do zgryzienia

Mariusz Pankau swoim drugim dzieckiem - dziś ponad dwuletnią Krysią, zajmował się pół na pół z żoną. Mężczyzna ma już starszą córeczkę 7-letnią Elę. Kiedy jego żona zajmowała się malutką Elżunią, widział, jak z trudem znosiła zamknięcie w domu i skupienie tylko na jednym temacie, więc przy kolejnym dziecku postanowili podzielić się obowiązkami.

- Pracowaliśmy na pół etatu i na pół etatu zajmowaliśmy się córką - informuje pan Mariusz. - Wtedy moja żona pracowała w firmie projektowej na kierowniczym stanowisku, dziś prowadzi własną działalność doradczą. Muszę przyznać, że poza tym, że zbudowałem więź z córkami, zyskałem też inną perspektywę na karierę zawodową, bo niedługo po urlopie rodzicielskim zmieniłem pracę. Zobaczyłem, że nie jestem niezastąpiony i że jeżeli jest mi niewygodnie w jakimś miejscu, to mogę z niego odejść, i firma nie runie. Koniec końców to zrobiłem i zmieniłem pracę - opowiada.

REKLAMA

Czy czuje, że został w poprzedniej pracy niesprawiedliwie potraktowany? Nie. Raczej nazywa to nieporozumieniem. - Przy dzieleniu urlopu rodzicielskiego na pół w przypadku, gdy rodzic pracuje na pół etatu, następuje proporcjonalne przedłużenie urlopu. Pamiętam, że od początku informowałem dział kadr, że mój urlop rodzicielski będzie trwał dwa razy po 16 tygodni. Natomiast gdy okazało się, że po tych 16 tygodniach nie wracam, w pracy przyjęto to ze sporym zaskoczeniem. Potem pojawiła się kolejna niemiła niespodzianka. Odkryłem, że na moje konto nie wpłynął przelew z ZUS-u. Kadrowa musiała to odkręcać – opowiada.

Pieniądze z ZUS-u przyszły po trzech miesiącach. Na szczęście pan Mariusz miał poduszkę finansową, więc przetrwał ten czas. Gorzej, gdyby nie miał oszczędności. Gdy bowiem dokumenty składane są z opóźnieniem, to wypłata świadczeń przeciąga się o kilka miesięcy. - Wydaje mi się, że wniosek mężczyzny jest procedowany z większą ostrożnością - mówi.

Poza tym tata dwóch córek wskazuje, że "z ZUS-em ciężko się dogadać". Jeszcze wcześniej zanim urodziła się Krysia, wysłał do ZUS-u, pismo. Chodziło nie tylko o podział urlopu rodzicielskiego, ale również o wydłużenie tego urlopu. - Otrzymaliśmy odpowiedź, że ZUS nie jest od interpretowania prawa pracy i proszą, żeby skierować zapytanie do Państwowego Inspektoratu Pracy – relacjonuje mój rozmówca.

Świeżo upieczona mama może podzielić się urlopem rodzicielskim z tatą. Pan Mariusz zaś, który pracował na pół etatu chciał dodatkowo skorzystać z zapisu w kodeksie pracy o możliwości wydłużenia swojego urlopu. Czyli np. rodzic pracując na pół etatu, ma uprawnienia nie tylko do 32-tygodniowego urlopu rodzicielskiego. Może go nawet dwukrotnie przedłużyć. Oznacza to, że urlop rodzicielski może trwać nawet 64 tygodnie. Trzeba tylko złożyć odpowiednie dokumenty. Jednak o ile kwestia podziału urlopu rodzicielskiego pomiędzy mamą i tatą w kadrach czy ZUS-ie nie budzi wątpliwości, o tyle wydłużenie tego urlopu już tak.

REKLAMA

- Nie mieliśmy pewności, czy te paragrafy ze sobą działają - wyjaśnia Pan Mariusz. - Poza tym, tę wątpliwość pogłębiał dokument Ministerstwa Rodziny wydany w pierwszej połowie rządów poprzedniej ekipy. Zgodnie z interpretacją resortu zapis ten nie dotyczy mężczyzny. Zgodnie z nim mężczyzna pracujący na pół etatu nie może przedłużać urlopu rodzicielskiego. Są oczywiście inne interpretacje, które przekonały naszych pracodawców i ZUS - mówi z ulgą w głosie.

Ostatecznie wniosek o przedłużenie urlopu został zaakceptowany, a pieniądze wypłacone. Jednak mój rozmówca podkreśla, że "trzeba włożyć dużo pracy, żeby podzielić się opieką nad dzieckiem i mieć jednocześnie pewność, że świadczenia zostaną wypłacone". - Wiąże się to niestety z ryzykiem, że ktoś mi powie, że jestem na nieuprawnionym urlopie i że nie przysługuje mi prawo do rodzicielskiego i nie dostanę pieniędzy z ZUS-u. Trudno się dziwić, że niewiele osób chce podjąć takie ryzyko, mając nowego członka rodziny na utrzymaniu - zauważa.

Mariusz Pankau z dużym wyprzedzeniem zaczął interesować się tym tematem. Spowodowało to dyskusje działu kadr dwóch firm, w których pracowali państwo Pankauowie i w rezultacie powstały dwie sprzeczne, różne interpretacje. - Musieliśmy je godzić. Pisaliśmy do ZUS-u, do Państwowej Inspekcji Pracy. Jak na tak niewielkie w sumie świadczenie, to jest to bardzo dużo zachodu - mówi. - Wygląda na to, że ZUS jeszcze nie wie, jak zachować się wobec mężczyzn. Wydaje się też, że nie ma procedur, a urzędnicy nie są pomocni i nie udzielą od ręki odpowiedzi. Ale na szczęście wszystko się wyjaśniło i udało - stwierdza.

Bardziej rozumieją kobiety. Tworzą z dziećmi niepowtarzalną relację

Dla pana Damiana pominięcie w awansie, "bo kogo brakuje, ten nie awansuje", było nie tylko podcięciem skrzydeł. Trafił na terapię. - Trochę się pogubiłem. Potrzebowałem wsparcia. Przyszła do mnie refleksja, z jak twardą rzeczywistością zderzają się kobiety, które w większości przecież biorą urlop macierzyńsko- rodzicielski - mówi.

REKLAMA

Czy zmieniłby swoją decyzję? - Zdecydowanie nie. Rodzina, to moja wewnętrzna wartość, której nie zaprzedałbym na rzecz czegoś innego. Z Kostkiem łączy mnie silna więź i zaufanie - zapewnia tata siedmiolatka. Dzięki terapii przewartościował swoje priorytety. Swoim pracownikom zwraca uwagę, żeby zachowali zdrowy balans pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Wkrótce pójdzie na 9-tygodniowy urlop rodzicielski.

- Bezpieczeństwo zatrudnienia, czyli poczucie, że tata ma do czego wrócić po urlopie, jest obok kwestii finansowych (zbyt niska wysokość zasiłku macierzyńskiego) jednym z głównych determinantów decyzji ojców o urlopie rodzicielskim. Takiego poczucia bezpieczeństwa potrzebują tak samo kobiety, które wciąż doświadczają niesprawiedliwego traktowania przez pracodawców, kiedy zostają mamami. Na szczęście rynek pracownika i walka o talenty mobilizuje pracodawców, aby wdrażać rozwiązania, które mają na celu zatrzymanie rodziców w organizacji. Oby była to praktyka każdego pracodawcy – tłumaczy Karolina Andrian, prezeska Fundacji Share the Care zajmującej się budwaniem równości rodzicielskiej w Polsce i promujące podział urlopu rodzicielskiego pomiędzy rodziców.

Adaś – synek pana Andrzeja i pani Ewy na pytanie, czy woli spędzać czas z mamą i tatą, odpowiada: Mama i tata. Ponad 2-letnia Krysia łatwiej znosi rozłąkę z mamą. - W oczach dziecka zyskaliśmy większą równość. W kodeksie pracy formalnie jesteśmy równi. Ale w ZUS-ie tata na rodzicielskim wciąż budzi większą ostrożność - mówi na koniec pan Mariusz.

Raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego "Praca a dom" pokazuje, że prawie dwie trzecie mężczyzn spodziewa się nieprzychylnej reakcji swojego szefa, gdyby chcieli pójść na urlop rodzicielski.

REKLAMA

Posłuchaj: