Zdaniem NATO, kraje należące do sojuszu mają tylko 3 lata, by przygotować się do ewentualnego, rosyjskiego ataku na Europę. Z kolei Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła, podczas zeszłotygodniowej debaty w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, przyznał, że nie zna danych wywiadowczych, które dawałyby Polsce aż 10 lat na przygotowania do ewentualnego konfliktu.

Na antenie TOK FM Szymon Kępka zapytał generała Jana Rajchela o te przypuszczenia. Generał brygady rezerwy Wojska Polskiego wskazał moment, do którego Polska jest bezpieczna. - Ten konflikt w takim wymiarze konwencjonalnym, na szeroką skalę nie grozi nam, dopóki Ukraina będzie walczyć. Dopóki działania wojenne będą toczyły się w Ukrainie - wyjaśnił.

Gdyby jednak Ukraina przegrała, "należy rozpatrywać zagrożenie ze strony Rosji". Obecnie jednak Putina "nie stać na zaatakowanie państw NATO". Przede wszystkim pod względem "wysiłku wojskowego".

- Widzimy, jakie trudności mają w skompletowaniu sił zbrojnych, które walczą w Ukrainie - wyjaśnił. Chociaż, jak podkreślił, Rosja nie zaangażowała w wojnę wszystkich swoich sił militarnych. - Te siły są w dalszym ciągu rozśrodkowane nierównomiernie na terytorium Rosji. Na kierunkach potencjalnych zagrożeń (...). Mówimy tutaj o Dalekim Wschodzie czy też kierunku europejskim. Te wojska tu stoją. Te wojska nie są zaangażowane w konflikt ukraiński. Aczkolwiek zostały w bardzo poważny sposób pod względem i ilościowym i sprzętowym osłabione - doprecyzował.

Przygotowania na ewentualny atak Putina w trybie pilnym

- Czy w takim razie, mając świadomość, że "konflikt wisi w powietrzu", ale mając za sobą kraje NATO, USA, Unię Europejską należy mobilizować społeczeństwo do tego, by się przygotowywało? - pytał Szymon Kępka. Reporter dodał, że ma na myśli: robienie zapasów wody, baterii, budowę schronów. Generał nie miał wątpliwości, udzielając odpowiedzi na to pytanie. - Tak. Uważam, że odpowiedni moment był wiele, wiele lat temu. Ale skoro nie zrobiliśmy tego wtedy, to teraz należy to zrobić w trybie pilnym - przyznał.

Po chwili dodał, że tego rodzaju zabezpieczenia przydadzą się pod kątem różnego rodzaju zagrożeń.

- Kiedyś w przyszłości może dojść do konfliktu nuklearnego - nie wykluczał. Ale zwrócił również uwagę na zmiany klimatyczne. - Nasz region Europy prędzej czy później będzie dotknięty zagrożeniami klimatycznymi. A tego rodzaju środki ochrony ludności cywilnej z pewnością będą potrzebne - powiedział Rajchel.

Modernizacja armii to długotrwały proces

Proces modernizowania armii będzie trwał co najmniej kilka lat. Czy to nie za długo? - dopytywał Szymon Kępka.

- Trzeba sobie powiedzieć wyraźnie, że im dłużej ten proces trwa, im bardziej rozłożony jest w czasie, to można go przeprowadzić w sposób bardziej zaplanowany i racjonalny. Każdy okres czasu, który będzie nam dany przed ewentualnym wybuchem konfliktu, należy w 100 proc. wykorzystać. I takie przygotowania w tej perspektywie 3 czy 5-letniej z pewnością jesteśmy w stanie wykonać - tłumaczył.

Tylko, jak podkreślał, "trzeba to robić w sposób racjonalny, przemyślany, wyciągając wnioski z konfliktu, który się toczy za naszą wschodnią granicą". Zdaniem generała kluczowa jest analiza zagrożeń, jakie wystąpiły w Ukrainie. Ma to służyć obraniu odpowiedniego kierunku rozwoju sił zbrojnych i zdobyciu niezbędnej wiedzy np. o tym, jakie rodzaje uzbrojenia są potrzebne.

Co z obroną cywilną, gdyby doszło do ataku Putina?

W rozmowie został też poruszony temat szkolenia rezerwistów i nowych powołań do służby wojskowej. Generał Rajchel chwali działania w tym kierunku. - Takie ćwiczenia należy przeprowadzać. Myśmy się jako społeczeństwo odzwyczaili od tego rodzaju ćwiczeń i tak dużych powołań do służby wojskowej. Ale w tej sytuacji, jaka jest za naszą wschodnią granicą, powinien ten system powołań i ćwiczeń wrócić - stwierdził.

Obserwując wydarzenia w Ukrainie, można bowiem zauważyć, że "wyposażenie i wyszkolenie indywidualne żołnierzy ma ogromne znaczenie", nawet jeśli odbędzie się w "sposób pobieżny". - Proszę pamiętać o tym, że powołujemy rezerwistów, którzy służyli kiedyś w siłach zbrojnych i obsługiwali sprzęt pochodzenia rosyjskiego. Teraz w nieznanej mierze sprzęt już jest zupełnie inny. I to wymaga czasu, żeby się z nim zapoznać - tłumaczył.

Jest to tym bardziej istotne, że jak zwrócił uwagę generał, "w chwili obecnej nie mamy obrony cywilnej". - Likwidacja i uchwalenie ustawy o obronie ojczyzny, w której w zasadzie zapomniano o obronie cywilnej, spowodowało to, że jest utrudniony, a nawet uniemożliwiony sposób funkcjonowania tych niewielu struktur, jakie pozostały z dawnych czasów obrony cywilnej - przyznał z rozgoryczeniem Rajchel.

Stworzenie ustawy o obronie cywilnej zapowiadało Prawo i Sprawiedliwość, ale do tego nie doszło. - To bardzo źle - podsumował profesor Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa na Uniwersytecie w Siedlcach.