W poniedziałek można spodziewać się opadów deszczu, a lokalnie na północnym wschodzie deszczu ze śniegiem. - Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, około 6 stopni w centrum, do 8-9 stopni Celsjusza na południowym zachodzie - podała synoptyk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Nadal będzie dość silnie wiało. Wiatr ma być porywisty, zachodni i północno-zachodni. W porywach jego prędkość sięgać może do 85 km/h.

Noc z poniedziałku na wtorek zapowiada się na pochmurną z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Miejscami w części północno-wschodniej kraju, na co zwróciła uwagę synoptyk IMGW, spodziewane są także opady śniegu.

Temperatura spadnie od minus 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, ok. 2 stopni w centrum, do 6 stopni Celsjusza na południu Polski.

Wiatr nadal będzie porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Na północnym zachodzie jego porywy mogą dochodzić do 80 km/h, na pozostałym obszarze do ok. 60-75 km/h. Silniej wiać będzie także wysoko w górach.

W kolejnych dniach wciąż ma być sporo deszczu, wietrznie i raczej ciepło, z wyjątkiem północnego wschodu.