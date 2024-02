Jarosław Kaczyński w opałach? Prokuratura wraca do sprawy "dwóch wież"

Zobacz wideo

Jak dowiedziała się "Gazeta Wyborcza", prokuratura wraca do sprawy "dwóch wież". Według ustaleń dziennikarzy śledztwo zostanie ponownie wszczęte.

W 2019 roku "Gazeta Wyborcza" opublikowała zapisy i nagrania rozmowy z lipca 2018 roku m.in. prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i Geralda Birgfellnera, która dotyczyła planów budowy w Warszawie dwóch wieżowców. Miały one powstać na działce na warszawskiej Woli, należącej do związanej z PiS spółki Srebrna. Inwestycje miał przerwać sam prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński miał wstrzymać budowę m.in. ze względu na nieprzychylność władz miasta, a także z uwagi na zbliżające się wybory. Polityk miał powiedzieć, że gdyby na jaw wyszedł fakt, iż partia buduje wieżowiec, "to byłoby nie do obrony". Biurowce więc nie powstały, a Austriak przekonywał, że padł ofiarą oszustwa, bo za swoją pracę nie otrzymał wynagrodzenia - 1,3 mln euro.

W styczniu 2019 roku pełnomocnicy Birgfellnera (Jacek Dubois i Roman Giertych) wysłali do prokuratury zawiadomienie o "uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego" - chodziło o "dokonanie oszustwa wielkich rozmiarów". Postępowanie przygotowawcze prowadziła prokuratorka Renata Śpiewak. Wszczęcia śledztwa jednak odmówiono.

"Te sprawy muszą być wyjaśnione"

To nie jedyna sprawa, którą prokuratura wyjaśni po zmianie rządu. "GW" donosi także, że wszczęto śledztwo w sprawie bezprawnej inwigilacji w hotelach Polskiego Holdingu Hotelowego.

- Państwo, które tak funkcjonuje, to jest coś niewiarygodnego. I te sprawy muszą być dokładnie wyjaśnione. Budzą moje wielkie oburzenie - skomentowała w porannym przeglądzie prasy w TOK FM Dominika Wielowieyska.

