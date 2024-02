Zobacz wideo TOK Stories: Karolina Lewicka punktuje odwróconą retorykę PiS-u

Uczestników badania zapytano, czy popierają pomysł likwidacji prac domowych w szkołach podstawowych. Za likwidacją prac domowych opowiedziało się 39 proc. badanych (odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało 14 proc. respondentów, a 25 proc. odpowiedziało "raczej tak").

Większość Polaków - a dokładnie 43 proc. badanych ("zdecydowanie nie" odpowiedziało 24 proc. respondentów, a "raczej nie" 19 proc.) jest przeciwna rezygnacji z prac domowych. 18 proc. badanych nie miało zdania na ten temat.

W sondażu widać, że wiek respondentów ma wpływ na stanowisko w tej sprawie. Najmłodsi, w wieku 18-24 lat, opowiadają się w największym stopniu za zmianami i likwidacją prac domowych (za likwidacjaą prac domowych opowiedziało się 55 proc. respondentów w tym wieku).

Wyraźnie widać też, że mieszkańcy wsi (46 proc. mieszkańców) i miejscowości do 20 tys. mieszkańców (50 proc. ankietowanych) opowiada się przeciwko ograniczaniu obowiązków szkolnych.

Wyborcy poszczególnych partii. Czy chcą likwidacji prac domowych?

Wśród wyborców Zjednoczonej Prawicy i Konfederacji 63 proc. badanych jest przeciwnych likwidacji prac domowych. W elektoracie Lewicy za ich likwidacją opowiada się 56 proc. badanych, a wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej 55 proc. Wyniki elektoratów Trzeciej Drogi zbliżone są do średniej.

Badanie przeprowadził 2-5 lutego 2024 r. Research Partner na Panelu Badawczym Ariadna, na ogólnopolskiej próbie 1119 osób w wieku powyżej 18 lat, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

Praca domowa nie jest obowiązkowa

W skierowanym pod koniec stycznia do konsultacji projekcie rozporządzenia ministra edukacji w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych zaproponowano zmiany dotyczące prac domowych.

Zapisy w projekcie brzmią: "W szkole podstawowej w klasach I–III nauczyciel nie zadaje uczniowi pisemnych i praktycznych prac domowych do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych" oraz "w klasach IV–VIII nauczyciel może zadać uczniowi pisemną lub praktyczną pracę domową do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, z tym, że nie jest ona obowiązkowa dla ucznia i nie ustala się z niej oceny".

Jednocześnie, zgodnie z projektem, jeżeli uczeń klas IV-VIII wykona pisemną lub praktyczną pracę domową, to zostanie ona sprawdzona przez nauczyciela, który przekaże mu informację, co robi dobrze, co i jak wymaga poprawy i jak powinien dalej się uczyć.

