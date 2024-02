Zobacz wideo

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji na polecenie prokuratura zatrzymali siedem osób w śledztwie dotyczącym czerpania korzyści z nierządu ponad 40 kobiet wysyłanych do pracy w USA - ustalili śledczy. Gang mógł zarobić 5 mln zł.

Chodzi o zorganizowaną grupę trudniącą się m.in. czerpaniem korzyści majątkowych z nierządu ponad 40 ustalonych do tej pory kobiet. Na obecnym etapie sprawy śledczy szacują, że organizatorzy procederu mogli zarobić więcej niż 5 mln zł.

Sutenerzy kusili pracą w USA

Wielkopolski pion PZ Prokuratury Krajowej przedstawił zarzuty członkom tej zorganizowanej grupy przestępczej czerpiącej korzyści z cudzego nierządu w USA. - Zatrzymani usłyszeli zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz czerpania korzyści z cudzego nierządu. Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności - poinformowała Prokuratura Krajowa. Rzecznik prasowy CBŚP podinsp. Iwona Jurkiewicz wyjaśniła, że podczas akcji policjanci zatrzymali 7 osób i zabezpieczyli telefony komórkowe, laptopy, nośniki danych cyfrowych i notatki, które obecnie poddawane są analizie.

Sprawa dotyczy zorganizowanej grupy trudniącej się ułatwianiem uprawiania prostytucji i czerpaniem korzyści majątkowych z nierządu ponad 40 ustalonym i szeregu nieustalonym dotąd kobietom. Członkowie gangu działali głównie w Gliwicach, Katowicach, Warszawie oraz w Chicago na terenie Stanów Zjednoczonych.

- Z ustaleń śledczych wynika, że młode kobiety były werbowane poprzez ogłoszenia zamieszczane na popularnych portalach erotycznych. Były kuszone obietnicami zarobienia od 25 tys. do 40 tys. dolarów za pracę w "komfortowych warunkach". Organizatorzy procederu pomagali w przygotowaniu wniosków aplikujących o wizę oraz w zakupie biletów lotniczych do USA, zapewniali również na miejscu kilka lokali, w których kobiety mogły świadczyć usługi - wyjaśniła Jurkiewicz. Standardowy wyjazd przewidywał pobyt na minimum 6 tygodni, a kobiety były zobowiązane do oddawania członkom grupy połowy zarobionych pieniędzy. Z ustaleń śledczych wynika, że taka działalność mogła trwać od 2015 do 2020 roku. Na obecnym etapie sprawy śledczy szacują, że organizatorzy procederu mogli zarobić co najmniej 5 mln zł.

Pod koniec stycznia policjanci na terenie województw: mazowieckiego, podlaskiego i śląskiego zatrzymali 7 osób (3 kobiety i 4 mężczyzn) i zabezpieczyli ponad 30 telefonów komórkowych, laptopy, inne cyfrowe nośniki danych oraz odręczne zapiski Prokuratura Krajowa przekazała, że wobec jednego z podejrzanych o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania na wniosek prokuratora sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Pozostałych 6 zatrzymanych przyznało się do popełnienia zarzuconych im czynów i złożyło szczegółowe wyjaśnienia w sprawie. Prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru policji i zakazu opuszczania kraju. Postępowanie ma charakter rozwojowy, śledczy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.

