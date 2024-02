Walentynki 2024. Kim był święty Walenty? Tego o nim nie wiecie

Zobacz wideo

Walentynki wpisały się na stałe w kalendarz świąt w Polsce. Tego dnia zakochani jeszcze bardziej niż na co dzień okazują sobie uczucia. Kim jest zatem święty Walenty, który patronuje temu dniu?

REKLAMA

- Z trudnych do zweryfikowania informacji pochodzących z pierwszych wieków chrześcijaństwa wynika, że św. Walenty był biskupem Interamna Nahars – dzisiejszego Terni we Włoszech. Jedna z wersji jego biografii umieszcza tę postać w III wieku - przypomina dr Damian Kasprzyk, etnolog z Uniwersytetu Łódzkiego. Biskup Walenty miał udzielać potajemnie ślubów w czasach, gdy cesarz Klaudiusz II wydał edykt zakazujący młodym mężczyznom wstępowania w związek małżeński przed odbyciem służby wojskowej.

Jednak to nie jedyna wersja biografii świętego Walentego. Ta umieszcza jego postać w następnym stuleciu. - Biskup Walenty miał wówczas w cudowny sposób uzdrowić z neurologicznych dolegliwości syna znanego filozofa, który w zamian zobowiązał się przyjąć chrzest. Senat rzymski, zaniepokojony autorytetem biskupa Walentego, miał zlecić jego zabicie. W świetle tych przekazów biskup Walenty poniósł śmierć męczeńską ok. 269 lub w 347 roku - wyjaśnia dr Kasprzyk. Przez kolejne 1000 lat modlono się do św. Walentego o ulgę dla cierpiących na choroby psychiczne i epilepsję.

Walentynki. Od kiedy święty Walenty to patron zakochanych?

Dr Kasprzyk przypominał, że dopiero w średniowiecznej Anglii św. Walenty zaczął się pojawiać jako patron zakochanych. W Polsce ten święty też nie jest postacią nieznaną. Kilkanaście kościołów i klasztorów posiada jego relikwie. W Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chełmnie przechowywany jest fragment głowy świętego w relikwiarzu z XVII w. wykonanym na zamówienie pewnej szlachcianki jako wotum za uzdrowienie córki. Ciekawym miejscem jest też Sanktuarium św. Walentego w Bieruniu na Śląsku. Pątnicy przybywali tu z bliższej i dalszej okolicy ponad 300 lat, wypraszając modlitwami łaski i wstawiennictwo w sprawach chorób umysłowych i padaczki.

- Od niedawna miejsca tego typu uwzględniają "miłosny" patronat św. Walentego. Na stronach Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Galewie, gdzie pielęgnuje się jego kult, można zapoznać się z treściami modlitw: "za miłość", "za moją dziewczynę", "za mojego chłopca", "trafny wybór życiowego partnera". Na stronach parafii katedralnej św. Mikołaja w Kaliszu znajdziemy tekst "litanii do św. Walentego" a także kilka krótkich "modlitw zakochanych" - podkreślał Kasprzyk i zaznaczał, że jednak obala to tezę, że Walentynki to święto kompletnie komercyjne, które nie ma nic wspólnego z religią.

REKLAMA

Stąd dr Kasprzyk oceniał, że "patronat miłosny i zdrowotny można w przypadku św. Walentego połączyć". - Nie dla żartu przypomnijmy, że metafora miłości jako choroby (często psychicznej) jest szeroko reprezentowana w tekstach kultury. Miłość to szczególna choroba. Ratunek może dać nam "odkochanie", ale prawdziwe szczęście daje tylko miłość odwzajemniona - podsumowywał dr Kasprzyk.

Posłuchaj podcastu!

To nie wszystko, co mamy dla Ciebie w TOK FM Premium. Spróbuj, posłuchaj i skorzystaj ze specjalnej oferty. Wejdź tutaj, by znaleźć szczegóły >>