Czy Polacy mogą się pochwalić poduszką finansową? Wiemy, które grupy oszczędzają najwięcej

Jak pokazało badanie, 27 proc. może się pochwalić poduszką finansową w wysokości powyżej pięciu miesięcznych wynagrodzeń. Wskazano, że najliczniejszą grupą w tej kategorii są 40-49-latkowie (37 proc.) oraz osoby z dochodem od 7000 zł netto w górę (40 proc.). Ponadto 17 proc. z grupy odkładających zyskało w ten sposób kwoty w przedziale od 2 do 3 miesięcznych wynagrodzeń, a 10 proc. w wysokości od 4 do 5 pensji.

Dyrektor ds. finansowania i Alm z SCB Tomasz Szwarc wskazał, że w tym roku odsetek Polaków regularnie odkładających pieniądze jest zdecydowanie wyższy niż w przypadku zeszłorocznego badania "Polaków Portfel Własny: czas oszczędzania". - Wtedy podobnie postępowało 38 proc. respondentów. W porównaniu do badania z 2023 r., obecnie wzrósł odsetek osób, które posiadają odłożone pieniądze w wysokości jednego wynagrodzenia, z 11 do 29 proc. - podkreślił Tomasz Szwarc.

Czy Polacy oszczędzają?

Santander Consumer Bank zapytałCzy Polacy oszczędzają? ankietowanych odkładających pewne kwoty, co jest źródłem tych pieniędzy. 91 proc. respondentów wskazało, że pochodzą one z bieżących przychodów. Na drugim miejscu znalazły się odsetki z lokat lub inwestycji (14 proc.). Podium zamyka gotówka z wynajmu np. mieszkania lub garażu oraz ze sprzedaży niepotrzebnych rzeczy (w obu przypadkach po 9 proc. wskazań). Ponadto 8 proc. ankietowanych z grupy regularnie odkładających pieniądze wybrało odpowiedź: programy socjalne, a 6 proc. "wsparcie rodziców bądź dziadków".

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku – banku od kredytów, metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 10-20 stycznia 2024 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n = 1000.

