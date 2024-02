Ceny paliw wystrzeliły. Tak drogo nie było od miesięcy

Zobacz wideo TOK Stories: Karolina Lewicka punktuje odwróconą retorykę PiS-u

Analitycy portalu e-petrol.pl zwrócili uwagę, że w ostatnich dniach benzyna i diesel "zauważalnie podrożały".

"Litr 95-oktanowej odmiany benzyny jest oferowany w sprzedaży detalicznej średnio po 6,42 zł i kosztuje o 6 gr więcej niż przed tygodniem. O 8 gr wzrosła średnia ogólnopolska cena oleju napędowego, która wynosi dziś 6,63 zł/l" - poinformowali, dodając, że minimalnie potaniało natomiast LPG. "Za litr autogazu płaci się o grosz mniej niż przed tygodniem, tj. 2,92 zł"

Zdaniem ekspertów to skutki rosnących cen ropy naftowej, które są "coraz mocniej odczuwalne" na stacjach, gdzie tankowanie jest "najdroższe od ponad dwóch miesięcy".

Ceny paliw najniższe w Wielkopolsce

Według danych e-petrol.pl obecnie benzyna Pb95 jest najtańsza w Wielkopolsce, gdzie jej litr kosztuje przeciętnie 6,30 zł. "Województwo łódzkie wyróżnia się zaś najniższymi cenami oleju napędowego i LPG - za litr tych paliw płaci się tam przeciętnie 6,54 i 2,82 zł" - wskazano

Gdzie zapłacimy najwięcej?

Eksperci zaznaczyli, że kierowcy na Podlasiu, Mazowszu i Dolnym Śląsku płacą w tym tygodniu za tankowanie najwięcej. "Na wschodzie Polski z ceną 6,54 zł/l jest najdroższa benzyna 95-oktanowa, a w centralnej części kraju z ceną 6,71 zł/l diesel. W Polsce południowo-zachodniej najdroższy jest autogaz, którego litr kosztuje tam średnio 3,00 zł" - podali analitycy.

