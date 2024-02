Zobacz wideo

Nieistniejący lek na zaćmę dla piesków rasy shiba inu stał się tematem interpelacji poselskiej, pod którą podpisało się 16 parlamentarzystów Polski 2050. To efekt prowokacji dziennikarskiej przeprowadzonej przez "Dziennik Gazetę Prawną".

Współautorka tekstu i pomysłu Anna Wittenberg w audycji "TOK 360" przyznała, że pomysł został wzięty właśnie z TOK FM. - Dziennikarz Michał Janczura ujawnił miesiąc temu, że posłowie Koalicji Obywatelskiej, na czele z wicemarszałkinią Moniką Wielichowską, złożyli interpelację w sprawie dużo poważniejszej niż nasze pieski, mianowicie boreliozy - opowiadała Wittenberg. Chodziło o "leczenie" boreliozy metodą ILADS, która jak wynikało z ustaleń Janczury opublikowanych w serialu podcastowym "Podziemie", zamiast leczyć, narażała pacjentów na poważne problemy zdrowotne.

- Kiedy przeczytaliśmy z Markiem Mikołajczykiem, że takie interpelacje zostały złożone w tej sprawie, chcieliśmy sprawdzić jak w ogóle działa ten mechanizm składania interpelacji - mówiła dziennikarka. - Wymyśliliśmy więc historię, która miała być absurdalna, trochę zabawna i szczerze mówiąc, nie wierzyliśmy, że to się uda - powiedziała.

Pytana o poziom uwiarygodnienia całej historii Wittenberg stwierdziła, że jedynie założyli fałszywą skrzynkę e-mail na fałszywe dane i fanpage dla miłośników piesków na Facebooku. - Kupiliśmy do niego chyba 100 lajków. I to właściwie był koniec naszego uwiarygodniania tej historii. Napisaliśmy do parlamentarzystów, że jesteśmy stowarzyszeniem miłośników piesków i mamy taki problem ze sprowadzeniem leku na zaćmę - streszczała przebieg prowokacji. Wittenberg przyznała, że nieprawdziwe było to, że są stowarzyszeniem, co wystarczyło sprawdzić w KRS, że ono nie istnieje. Nieprawdziwa była też nazwa leku, o którym pisali. Jak łatwo można zweryfikować w internecie, nie ma ani jednej strony, na której ten lek występuje.

"Nasza prowokacja podważa rankingi poselskich interpelacji"

- Wysłaliśmy maile do 15 posłów zrzeszonych w różnych kołach związanych z prawami zwierząt albo z rolnictwem. I byli to posłowie różnych partii politycznych - podkreśliła Wittenberg i przyznała, że żaden z posłów nie odpisał. Za to posłanka Nowak z Polski 2050, dla której jest to pierwsza kadencja w Sejmie, zdecydowała się złożyć tę interpelację.

Dziennikarka tłumaczyła, że 15 kolejnych posłów Polski 2050 zostało namówionych do podpisania interpelacji najprawdopodobniej przez Nowak. Żaden z nich nie dostał maila o pieskach i prawdopodobnie nie zapoznał się ze sprawą. - Posłowie robią tak bardzo często, żeby wzmocnić wydźwięk interpelacji. Jeżeli interweniuje już nie jeden poseł a 15 czy 16 jak w tym przypadku, to sprawa wydaje się poważniejsza - tłumaczyła Wittenberg. Dodała, że jest to także mechanizm do nabijania sobie sejmowych statystyk, bo na koniec kadencji dziennikarze często sprawdzają liczbę interpelacji czy wystąpień poselskich i na tej podstawie oceniają aktywność poselską. - Nasza prowokacja podważa tego typu rankingi. Bo nie wiemy nic o jakości tych interpelacji - podsumowała dziennikarka "Dziennika Gazety Prawnej".

Po publikacji "DGP" słynna już interpelacja nr 1400 została wycofana.