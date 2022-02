Jan Hryniak zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 52 lat. Informację podała żona

Kim był Jan Hryniak? Reżyser i architekt

Urodził się 12 maja 1969 roku w Warszawie. W 1993 ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, a w 1996 - Wydział Reżyserii w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej (PWSFTviT) w Łodzi.

Prywatnie Jan Hryniak był zięciem Krzysztofa Kieślowskiego i mężem Marty Hryniak - fotografki i scenarzystki. Para ma trzy córki.

Dorobek reżysera i przerwane marzenie filmu o Kantorze

Jan Hryniak był autorem i współautorem wielu scenariuszy i realizacji filmowych, teatralnych i słuchowisk radiowych. W swoim dorobku miał między innymi takie tytuły jak: "Przystań" - doskonale przyjęty debiut reżyserski, "Trick", "Trzeci", "Czas honoru. Powstanie", za który został wyróżniony nagrodą Orła w kategorii: najlepszy filmowy serial fabularny. Ostatnią produkcją był film "Zenek" o życiu gwiazdy disco polo, jednak jego wielkim marzeniem był kręcony od kilku lat film o Tadeuszu Kantorze: "Kantor. Nigdy tu już nie powrócę", z Borysem Szycem w roli głównej. Produkcja filmu została przejęta przez Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF), co wpłynęło na czas realizacji. Zabrakło zaledwie kilku dni zdjęciowych, by reżyser mógł zobaczyć dzieło w całości.

Ogromna strata dla wielu

Śmierć Jana Hryniaka jest zaskoczeniem i ogromną stratą dla wielu przyjaciół, współpracowników, ludzi filmu i miłośników jego twórczości.

Reżysera w mediach społecznościowych pożegnali między innymi:

Modest Ruciński (aktor):

"Janku, to były super rozmowy o kinie, o aktorstwie, o świecie i o pomysłach opowiadania o nim, były pomysły na scenariusze… i byliśmy umówieni, że zrobimy razem film. Zrobimy, ale już nie tutaj. To będzie coś. Pełne zrozumienie, swoboda twórcza, poczucie humoru, spokój i radość z pracy… i z przerw. Jestem wdzięczny, że mogłem Cię poznać i z Tobą pracować. Bardzo zasmuciła mnie wiadomość o Twojej śmierci i łączę się w bólu z Twoją Rodziną, o której tak często i ciepło mówiłeś. Dziękuję Ci za wszystko. Do zobaczenia gdzieś tam po drugiej stronie… / Odszedł Jan Hryniak. Reżyser filmowy. Wspaniały Kolega."

Maciej Zakościelny (aktor): "Z wielkim smutkiem pisze ten post. Wczoraj odszedł od nas Jan Hryniak wspaniały reżyser i kolega.. Składam szczere kondolencje dla całej rodziny Janka i wszystkich mu bliskich. Spoczywaj w pokoju przyjacielu. Ps. Zdjęcie pochodzi z planu „Czasu Honoru. Powstanie" które reżyserował - znalazłem je w wiadomościach od niego. Dziękuję za nasze rozmowy, spotkania na Saskiej Kępie.. za wszystko.. Rest in Peace"