Znamy kursy walut opublikowane przez NBP w poniedziałkowe południe (6.06). Notowania pokazują minimalne wzrosty dolara z 4,2689 zł w piątek na 4,2675 zł dziś oraz euro, z 4,5908 zł w piątek do 4,5880 zł dziś. Frank szwajcarski spadł z 4,4547 zł w piątek, do 4,4412 zł, a funt z 5,3681 zł w piątek, do 5,3655 zł. w poniedziałek.

Fot. Sławomir Mielnik / AG