Kursy walut NBP we wtorek 7.06 są już znane. Średni kurs euro NBP dzisiaj:4,59 zł, cały czas utrzymuje się poniżej 4,60 zł. Dolar- 4,29 zł, w stosunku do 4,27 zł w dniu wczorajszym. Frank szwajcarski lekko spadł do poziomu 4,40 zł (vs. 4,44 zł wczoraj), a funt szterling 5,36 zł (vs. 5,37 zł wczoraj).

Fot. Adam Stępień / Agencja Wyborcza.pl